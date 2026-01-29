Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Hà Nội đón danh hiệu 'Thành phố học tập toàn cầu'

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
29/01/2026 23:22 GMT+7

Tối nay 29.1, tại Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu là thành viên Mạng lưới 'Thành phố học tập toàn cầu' của UNESCO.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, ngày 4.12.2025, UNESCO đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu", trong đó có thủ đô Hà Nội.

Hà Nội đón nhận danh hiệu 'Thành phố học tập toàn cầu' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao chứng nhận Hà Nội là thành viên Mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO cho Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng

ẢNH: N.M

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc đón nhận danh hiệu này, ông Vũ Đại Thắng cho rằng, danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" góp phần làm giàu thêm các danh hiệu và di sản của thủ đô đã được UNESCO công nhận, từ "Thành phố vì hòa bình" năm 1999, "Thành phố sáng tạo" năm 2019 đến các di sản văn hóa vật thể như Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (năm 2010), 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (năm 2011) và các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc như ca trù, hội Gióng, tín ngưỡng thờ Mẫu, nghi lễ kéo co…

Ông Vũ Đại Thắng khẳng định, với truyền thống ngàn năm văn hiến, Hà Nội sẽ trở thành một "Thành phố học tập" tiêu biểu, một ngọn hải đăng về trí tuệ và nhân văn trong khu vực và trên thế giới. 

Hà Nội sẽ nỗ lực thực hiện các cam kết, tích cực hợp tác với các thành viên khác trong mạng lưới, thúc đẩy các hoạt động giáo dục và đào tạo, khẳng định vị thế của một thủ đô năng động, học tập, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, huy động tối đa các nguồn lực, sự chung tay của toàn xã hội cho giáo dục và học tập suốt đời.

Tại buổi lễ, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cho rằng, việc Hà Nội được công nhận là thành viên Mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" vừa là sự ghi nhận, vừa là trách nhiệm. Đây là sự ghi nhận đối với cam kết bền bỉ của Hà Nội trong việc đặt con người, học tập và hòa nhập ở vị trí trung tâm của phát triển; đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tiếp tục xây dựng một xã hội học tập bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Jonathan Wallace Baker chia sẻ, với sự lãnh đạo quyết liệt, tầm nhìn dài hạn rõ ràng đến năm 2045 cùng những kết quả cụ thể tại gia đình, cộng đồng, trường học và các cơ sở giáo dục, Hà Nội đã cho thấy cách thức học tập suốt đời có thể được tích hợp vào phát triển đô thị một cách thiết thực, theo hướng hòa nhập. 

UNESCO mong muốn Hà Nội tiếp tục truyền cảm hứng, đồng hành cùng các địa phương khác, góp phần mở rộng phong trào học tập, để học tập suốt đời trở thành nền tảng cho phát triển bền vững.

Xem thêm bình luận