Gần 300 món đồ độc lạ của Kim Kardashian bất ngờ được đem bán đấu giá

Ngôi sao truyền hình 45 tuổi, người sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,9 tỉ USD, hiện đang rao bán hàng loạt thiết kế độc lạ đến từ các thương hiệu xa xỉ, trong đó có nhiều bộ trang phục từng được cô diện tại các sự kiện lớn và trong series All's Fair của Hulu.

Nhiều thiết kế Kim Kardashian mặc trong series All's Fair được đưa ra đấu giá để gây quỹ từ thiện Ảnh: Chụp màn hình phim All's Fair

Hàng hiếm từ tỉ phú Kim Kardashian

Một trong những món đồ nổi bật là bộ jumpsuit da bóng mà Kim Kardashian từng mặc tại show thời trang nam Thu/Đông 2022 của Prada. Thiết kế ôm sát đi kèm găng tay đồng bộ từng được niêm yết gần 9.000 USD, hiện giảm xuống còn khoảng 6.745 USD. Cư dân mạng đã hài hước ví von bộ trang phục này giống như áo mưa hoặc đồ bảo hộ lao động của công nhân môi trường.

Ngoài ra, người hâm mộ còn có cơ hội sở hữu chiếc váy Jean Paul Gaultier Maille được mô tả là "cực hiếm". Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 1995, nổi bật với hình in bikini màu vàng phía trước cùng các chấm bi xung quanh. Mẫu váy này ban đầu có giá gần 9.000 USD nhưng hiện được giảm xuống còn 4.495 USD. Theo đánh giá của nhiều khán giả, bộ trang phục này giống như một "ma trận" vì hiệu ứng 3D nó đem lại khi mặc lên người.

Một món đồ khác gây chú ý là mẫu blazer dress vintage bằng vải tweed của Chanel. Thiết kế này hiện được bán với giá 4.495 USD sau khi giảm từ gần 6.000 USD.

Bên cạnh quần áo, Kardashian Kloset còn đăng bán nhiều túi xách, giày cao gót và phụ kiện mà Kim Kardashian từng sử dụng trong nhiều năm qua. Đôi giày cao gót màu hồng nổi bật có hiệu ứng trong suốt của Alexandre Vauthier hiện được rao bán với giá 370 USD và được giới thiệu là sản phẩm mới, hiếm có trên thị trường.

Theo trang web, nhiều món đồ trong bộ sưu tập của Kim Kardashian đã được giảm giá khoảng 25%, trong khi một số thiết kế đặc biệt vẫn giữ nguyên mức giá cao.

Đáng chú ý, chiếc áo khoác kiêm váy của Christian Dior mà Kim Kardashian mặc trong series pháp lý All's Fair hiện có giá lên tới 10.995 USD. Thiết kế sử dụng chất liệu chần bông màu đen kết hợp viền lông và được mô tả ở tình trạng "đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt".

Ngoài ra, một bộ trang phục lưu trữ hiếm của John Galliano hiện là món đồ đắt giá nhất trên website với mức giá lên tới 59.000 USD. Bộ thiết kế gồm blazer đen ôm dáng với phần cổ đứng cùng chân váy maxi đồng màu.

Kim Kardashian cho biết toàn bộ lợi nhuận từ đợt bán đấu giá sẽ được dùng hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về pháp lý Ảnh: AFP

Hồi tháng 3, Kim Kardashian từng thông báo sẽ đấu giá toàn bộ tủ đồ trị giá khoảng 1 triệu USD từ series All's Fair. Khi đó, cô đăng tải loạt hình mặc nhiều thiết kế xuất hiện trong phim trên Instagram và cho biết toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ được quyên góp cho quỹ Legal Aid Foundation of Los Angeles.

Ngôi sao truyền hình cho biết vai diễn luật sư trong All's Fair giúp cô nhận ra nhiều phụ nữ ngoài đời thực không đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ pháp lý cần thiết. "Quyền được có luật sư không nên phụ thuộc vào số dư tài khoản ngân hàng", Kim Kardashian chia sẻ. Cô cho biết khoản tiền thu được sẽ hỗ trợ các dịch vụ pháp lý miễn phí dành cho phụ nữ đang đấu tranh để bảo vệ bản thân, con cái và tương lai của họ.

Trong thời gian gần đây, Kim Kardashian vẫn liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, đồng thời thu hút chú ý bởi mối quan hệ tình cảm đang trong giai đoạn mặn nồng với tay đua Lewis Hamilton. Hôm 17.5, cô cũng tham dự show diễn Gucci Cruise 2027 tại New York (Mỹ) nhưng gây tranh cãi vì lựa chọn trang phục bị nhiều khán giả chê bai trên mạng xã hội.

