Kim Kardashian đang bí mật hẹn hò tay đua F1 Lewis Hamilton?

Daily Mail đưa tin ngày 2.2, ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Kim Kardashian (45 tuổi), đã bay tới Anh để tận hưởng một cuối tuần riêng tư bên tay đua F1 nổi tiếng Lewis Hamilton (41 tuổi).

Kim Kardashian đã tìm thấy tình yêu đích thực sau 4 năm ly hôn?

Cả hai được cho là đã cùng nhau dùng bữa tối thân mật và trải nghiệm dịch vụ massage dành cho các cặp đôi trong chuyến nghỉ dưỡng tại Estelle Manor - một địa điểm cao cấp được giới sao ưa chuộng ở vùng Cotswolds (Anh).

Kim Kardashian và Lewis Hamilton đã quen biết và là bạn bè từ nhiều năm về trước Ảnh: Instagram kimkardashian

Kim Kardashian đã sử dụng chuyên cơ riêng trị giá khoảng 137 triệu USD để bay tới Anh, chỉ ở lại trong vòng 24 giờ nhằm gặp gỡ người tình tin đồn. Trong suốt chuyến đi, cô được khoảng hai đến ba vệ sĩ tháp tùng để đảm bảo an ninh.

Một nguồn tin chia sẻ với The Sun cho biết: "Mọi thứ trông rất lãng mạn. Kim và Lewis tận hưởng hầu hết các dịch vụ tại đây. Kim có hai vệ sĩ đi cùng, còn Lewis có nhân viên bảo vệ riêng, nhưng tất cả đều giữ khoảng cách và không làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của họ".

Kim Kardashian được bắt gặp tại London (Anh) vào tối 1.2. Trước đó, cô hạ cánh xuống sân bay Oxford vào chiều 31.12, nơi có hai chiếc xe chờ sẵn để đưa cô đến Estelle Manor, chỉ cách đó khoảng 9 phút di chuyển.

Lewis Hamilton xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng này khoảng một giờ sau đó, khi anh bay từ London (Anh) đến bằng trực thăng. Theo các nguồn tin nội bộ, cặp đôi đã ở chung một phòng trong khu chính của khu nghỉ dưỡng, với mức giá từ 1.368 USD mỗi đêm. Ngoài ra, họ còn dùng bữa tối trong phòng riêng và trải nghiệm dịch vụ spa dành cho các cặp đôi. Những người chứng kiến cho biết bầu không khí lúc đó rất lãng mạn.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Estelle Manor là địa điểm được cặp sao lựa chọn để bí mật hẹn hò Ảnh: DailyMail

Chi phí cho phòng nghỉ và các dịch vụ spa trong buổi hẹn hò này được ước tính có thể lên tới 164.200 USD. Cả hai làm thủ tục trả phòng vào khoảng 11 giờ sáng 1.2 và rời đi cùng nhau trên hai chiếc xe đã đón Kim Kardashian từ sân bay. Lewis Hamilton rời khu nghỉ dưỡng qua cửa chính, trong khi Kim Kardashian được đưa ra ngoài bằng lối phụ. Tuy nhiên, cô vẫn bị nhận ra khi mang theo 8 chiếc vali có khắc tên mình.

Tối cùng ngày, Kim Kardashian tiếp tục gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện tại cửa hàng Selfridges ở London (Anh) với tâm trạng thoải mái và nụ cười rạng rỡ.

Trên thực tế, Kim Kardashian và Lewis Hamilton đã quen biết nhau nhiều năm. Năm 2014, cả hai từng xuất hiện cùng những mối quan hệ khi đó là Kanye West và Nicole Scherzinger tại lễ trao giải GQ Men of the Year ở London (Anh).

Kim Kardashian từng được chồng cũ Kanye West giới thiệu làm quen với Lewis Hamilton vào năm 2014 Ảnh: The Sun

Năm 2015, Kanye West từng mời Lewis Hamilton đến nhà mình đón lễ Phục Sinh cùng gia đình. Khi đó, nam rapper chia sẻ rằng Lewis Hamilton đã chơi nhạc trong phòng thu của anh và nhận được nhiều lời khen từ các thành viên trong gia đình.

Kim Kardashian và Kanye West thông báo chia tay vào năm 2021 và chính thức ly hôn một năm sau đó.

Ngoài ra, Lewis Hamilton cũng có mối quan hệ thân mật với Kendall Jenner - em gái cùng mẹ khác cha của Kim Kardashian. Mẹ của Kim Kardashian - bà Kris Jenner, thậm chí từng xuất hiện để cổ vũ Lewis Hamilton tại chặng đua Monaco Grand Prix.

Trong những năm qua, Kim Kardashian và Lewis Hamilton nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Năm 2021, cả hai cùng được vinh danh tại lễ trao giải Innovator Awards của Wall Street Journal. Lewis Hamilton khi đó đã đăng ảnh chụp cùng Kim Kardashian và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cô trên mạng xã hội.

Gần đây nhất, Kim Kardashian và Lewis Hamilton được nhìn thấy cùng nhau sau bữa tiệc đêm giao thừa do Kate Hudson tổ chức tại Aspen vào tháng 1.2026.

Mối quan hệ phức tạp giữa Lewis Hamilton và nhà Kardashian gây nhiều bàn tán, khi anh từng vướng tin đồn hẹn hò với Kendall Jenner Ảnh: EH1

Trước đó, vào tháng 9.2025, Kim Kardashian từng khẳng định cô chưa sẵn sàng hẹn hò khi xuất hiện trên chương trình The Tonight Show với Jimmy Fallon. Cô cho biết bản thân đang tập trung vào việc học và chưa tìm được người phù hợp. Tuy nhiên, trong một tập của chương trình The Kardashians trên Hulu, Kim lại úp mở về một mối quan hệ bí mật, thừa nhận rằng việc nói không quan tâm đến tình yêu là không đúng với con người cô.

Trong quá khứ, Kim Kardashian từng có nhiều mối quan hệ đình đám với các ngôi sao như Pete Davidson hay cầu thủ NFL Odell Beckham Jr.

Về phía Lewis Hamilton, tay đua người Anh cũng nổi tiếng với đời sống tình cảm sôi động. Anh từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với ca sĩ Nicole Scherzinger, từ năm 2007 đến khi chia tay hoàn toàn vào năm 2015. Gần đây, Lewis Hamilton được cho vướng tin đồn tình ái với người mẫu Ashley Moore và ca sĩ Raye.