Giải trí Đời nghệ sĩ

Kim Kardashian và mẹ ruột bị tố cố ý tung băng sex chấn động một thời

Thanh Chi
Thanh Chi
14/11/2025 16:44 GMT+7

Ray J - tình cũ của Kim Kardashian, tố cô và mẹ ruột - Kris Jenner cùng đứng sau vụ rò rỉ băng sex gây chấn động một thời. Hai bên đang trải qua cuộc đối đầu pháp lý căng thẳng.

Kim Kardashian và mẹ ruột bị tố cố ý tung băng sex chấn động một thời - Ảnh 1.

Kim Kardashian và mẹ - bà Kris Jenner, bị tố cố ý rò rỉ cuốn băng sex gây chấn động một thời

ẢNH: AFP

Theo PageSix hôm 14.11, trong tài liệu mà Howard King - luật sư của Ray J đệ trình, có đề cập rằng Kim KardashianKris Jenner đã dành hai thập niên để tung ra câu chuyện sai sự thật rằng băng sex mà Kim quay với Ray J bị rò rỉ là trái với ý muốn của cô.

Nam nghệ sĩ 44 tuổi tuyên bố trong hồ sơ pháp lý rằng người đẹp "siêu vòng ba" đã tự nguyện quay cảnh thân mật giữa hai người vào năm 2003. Anh này tuyên bố mình và ngôi sao chương trình Keeping Up With The Kardashians đã cùng bàn bạc về việc phát hành cuốn băng "nóng" này vào năm 2006. Thời điểm đó, mỹ nhân 8X được cho là đã nói với Ray J rằng bà Kris Jenner nên là người phụ trách việc phát hành sản phẩm này.

Ray J cũng tuyên bố rằng Kim Kardashian và mẹ ruột của cô đang rất tức giận vì nam ca sĩ "không còn muốn tiếp tục câu chuyện hoang đường mà họ tạo ra nữa". Cũng theo tài liệu, giọng ca One Wish cho biết bà Kim, bà Kris cùng với Kanye West (khi còn là chồng của Kim) đã vu cáo Ray tấn công tình dục Kim khi cô đang ngủ đồng thời tố Ray phát hành cuốn phim khiêu dâm để trả thù, tống tiền. Những thông tin này được phía nhà Kardashian nhắc trong chương trình The Kardashians của Hulu.

Kim Kardashian và mẹ ruột bị tố cố ý tung băng sex chấn động một thời - Ảnh 2.

Ray J và Kim Kardashian thời còn bên nhau

ẢNH: WIREIMAGE

Khi Ray J phản pháo thông tin trên qua luật sư, Kim Kardashian, Kris Jenner và công ty sản xuất của họ được cho là đã đồng ý ký một thỏa thuận, trong đó nam nghệ sĩ này sẽ được trả 6 triệu USD. Về phần phía nhà Kardashian, họ đồng ý sẽ không đề cập hay nhắc đến đoạn băng sex trong chương trình thực tế của gia đình nữa. Tuy nhiên, theo lời sao nam 8X thì họ đã vi phạm thỏa thuận khi Kim, Kris, Kanye và Kendall Jenner đã nói chuyện về cuốn băng nhạy cảm này trong chương trình "gần như ngay sau khi thỏa thuận được ký".

Luật sư của Ray J lập luận trong hồ sơ rằng nam nghệ sĩ này sẽ không cho phép mẹ con Kim Kardashian lợi dụng hệ thống tư pháp, trốn tránh nghĩa vụ hợp đồng và hy sinh anh này trên "bệ thờ danh vọng".

Trước những thông tin trên, Alex Spiro - luật sư của Kim Kardashian và Kris Jenner, đã phản hồi với PageSix hôm 13.11 (giờ địa phương): "Sau khi nhận ra mình đang sắp thua kiện và lạc lối, sự phân tâm rời rạc này của Ray J chẳng làm ai sợ cả. Anh ra cũng sẽ thua vụ kiện phù phiếm này thôi".

Pagesix đưa tin hồi tháng 10.2025, Kim Kardashian và Kris Jenner đã kiện Ray J tội phỉ báng sau khi rapper này tuyên bố đang làm việc với chính phủ liên bang để xây dựng vụ án chống lại 2 nhân vật quyền lực này. Kim và mẹ ruột phủ nhận thông tin trên trong tài liệu tòa án và gọi đây là những cáo buộc mang tính kích động.

Kim Kardashian và mẹ ruột bị tố cố ý tung băng sex chấn động một thời - Ảnh 3.

Mẹ con Kim Kardashian phủ nhận những thông tin mà phía Ray J đưa ra

ẢNH: AFP

Scandal lộ băng sex của Kim Kardashian - Ray J

Kim Kardashian và Ray J từng hẹn hò vào đầu những năm 2000. Cả hai đã ghi lại những cảnh ân ái của họ khi đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Cabo (Mexico). Vài năm sau, clip nóng của bộ đôi bị tung ra, gây chấn động dư luận một thời. Kim Kardashian nhanh chóng đệ đơn kiện Vivid Entertainment - đơn vị phân phối cuốn băng. Tuy nhiên, cô sớm từ bỏ kiện tụng khi đạt được thỏa thuận với Vivid nhờ số tiền được báo cáo là 5 triệu USD và cho phép phía này phát hành cuốn băng.

Vài tháng sau vụ rò rỉ băng sex, Kim "siêu vòng ba" cùng gia đình ra mắt chương trình Keeping Up With the Kardashians xoay quanh cuộc sống riêng của họ. Nhờ sức nóng của clip 18+ kể trên, chương trình lập tức gây sốt ngay từ khi lên sóng, trở thành bàn đạp đưa cả gia đình Kardashian - Jenner đạt được danh tiếng và địa vị như hiện tại. Bản thân Kim Kardashian cũng thừa nhận bê bối này giúp ích cho sự thành công của bản thân.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
