Kim Kardashian không còn hứng thú với chuyện hẹn hò

Nữ ngôi sao truyền hình kiêm doanh nhân 45 tuổi chia sẻ rằng sự thoải mái khi sống một mình khiến cô ngày càng ít muốn mở lòng với bất kỳ ai: "Càng độc thân lâu, bạn càng trở nên quá quen với điều đó".

Kim Kardashian đang tận hưởng cuộc sống độc thân

Trong tập mới của chương trình The Kardashians phát sóng hôm 13.11, Kim Kardashian tâm sự rằng cô không còn thấy chuyện hẹn hò thú vị như trước. "Ý nghĩ phải chia sẻ giường ngủ hay những chương trình truyền hình yêu thích với người khác trở nên kém hấp dẫn hơn, vì bạn đã quen với nhịp sống của riêng mình", bà mẹ 4 con cho biết.

Kim Kardashian thú nhận rằng việc hẹn hò không còn hấp dẫn cô sau gần 5 năm ly hôn Kanye West Ảnh: Hulu

Chia sẻ này được đưa ra sau cuộc trò chuyện giữa Kim Kardashian và Sarah Paulson - bạn diễn trong dự án phim All's Fair. Sarah Paulson bày tỏ mong muốn Kim Kardashian có thể tìm thấy "điều gì đó nhiều hơn", đặc biệt là một tình yêu xứng đáng. Nhưng Kim Kardashian đã thẳng thắn bày tỏ: "Tôi chưa sẵn sàng mở lòng trở lại".

Sarah Paulson nhắc Kim Kardashian nghĩ đến khoảng thời gian cô luôn cố gắng giữ mọi thứ ổn định cho 4 người con: North (12 tuổi), Saint (9 tuổi), Chicago (7 tuổi) và Psalm (5 tuổi).

Sarah Paulson nói rằng cô muốn thấy một mối tình tuyệt đẹp trong cuộc đời Kim có cơ hội nở rộ. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1980 thừa nhận bản thân vẫn chưa ở trạng thái sẵn sàng cho tình yêu mới: "Tôi biết Sarah nghĩ rằng tôi dựng lên một bức tường để bảo vệ mình quá mức... nhưng đôi khi việc thu mình lại một chút và tập trung vào điều mình muốn cũng là điều cần thiết".

Dù vậy, Kim Kardashian cho biết cô không hoàn toàn khép lại cơ hội hẹn hò: "Tôi là một người lãng mạn. Khi đúng người xuất hiện, tôi sẽ sẵn sàng và mọi thứ sẽ ổn thôi".

Nam diễn viên Pete Davidson là người duy nhất Kim Kardashian công khai hẹn hò sau khi ly hôn chồng cũ Ảnh: Instagram kimkardashian

Kim Kardashian từng 3 lần kết hôn, trong đó cuộc hôn nhân gần nhất là với Kanye West. Cô nộp đơn ly hôn vào tháng 2.2021 sau 7 năm chung sống.

Hồi tháng 10, Kim Kardashian tiết lộ lý do khiến cuộc hôn nhân "độc hại" này tan vỡ chính là cảm giác không còn an toàn về mặt cảm xúc và tài chính khi ở cạnh Kanye West. Ngay sau khi thủ tục ly hôn được hoàn tất vào năm 2022, Kanye West đã kết hôn với Bianca Censori.

Về phía Kim Kardashian, cô chỉ công khai một mối quan hệ kể từ sau ly hôn là hẹn hò với diễn viên hài Pete Davidson từ tháng 11.2021 đến tháng 8.2022. Cả hai chia tay trong hòa bình. Nguồn tin chia sẻ với Page Six thời điểm đó rằng "Kim và Pete quyết định trở lại làm bạn do lịch trình bận rộn và khoảng cách địa lý".

Bốn người con là điều Kim Kardashian ưu tiên hàng đầu khi cân nhắc chuyện tình cảm Ảnh: Instagram kimkardashian

Đầu năm 2024, Kim Kardashian được đồn thổi có quan hệ tình cảm với cầu thủ Odell Beckham Jr., nhưng nguồn tin cho biết sự kết nối nhanh chóng nhạt dần.

Cuối năm 2024, cô lại được cho là hẹn hò một nhà đầu tư bất động sản không hoạt động trong giới giải trí. Page Six xác nhận thông tin nhưng khẳng định Kim Kardashian không duy trì quan hệ nghiêm túc với người này. Theo nguồn tin, thời điểm đó Kim Kardashian gặp gỡ vài người và quen nhà đầu tư này thông qua bạn bè chung, nhưng mối quan hệ cũng nhanh chóng kết thúc.