Giải trí Đời nghệ sĩ

Kim Kardashian tiết lộ về biến cố sức khỏe

An Nhiên
An Nhiên
30/10/2025 07:38 GMT+7

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ cô được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não.

Trong buổi trò chuyện tại chương trình Good Morning America hôm 28.10, Kim Kardashian chia sẻ về cú sốc sức khỏe khi cô được biết có một chỗ phình trong mạch máu não

Kim Kardashian tiết lộ sức khỏe

Kim Kardashian tiết lộ về biến cố sức khỏe - Ảnh 1.

Kim Kardashian trấn an người hâm mộ và cho biết hiện tình trạng sức khỏe đã ổn

Ảnh: FBNV

Kim Kardashian kể cô phát hiện vấn đề sau khi thực hiện kiểm tra toàn thân bằng máy Prenuvo và sau đó phải trải qua nhiều lần chụp chiếu tại bệnh viện Cedars-Sinai. "Hãy đón xem tập tiếp theo, mọi thứ cuối cùng đều ổn cả”, cô trấn an người hâm mộ. Người đẹp cũng nhấn mạnh: “Đi kiểm tra định kỳ là điều nên làm. Hãy nhớ rằng sức khỏe là tài sản quý nhất, nên đừng bao giờ chủ quan”.

Trong trailer phát hành ngày 23.10, doanh nhân 45 tuổi xuất hiện và bước vào máy chụp MRI, rồi chuyển sang cảnh cô nói với chị gái Kourtney Kardashian: “Có một chỗ phình nhỏ trong mạch máu não”. Khi Kourtney tỏ ra lo lắng, Kim tiết lộ bác sĩ nói rằng nguyên nhân chủ yếu là do căng thẳng.Thời điểm phát hiện bệnh, Kim đang trải qua nhiều áp lực cùng lúc: cuộc ly hôn ồn ào với Kanye West, tham gia phiên tòa ở Paris liên quan đến vụ cướp năm 2016 và quá trình ôn thi luật kéo dài nhiều năm. 

Cô từng nhiều lần chia sẻ rằng con đường học luật vừa là thử thách, vừa là cách để bản thân tái định nghĩa giá trị sau ánh hào quang showbiz. Năm 2021, người đẹp 8X từng bật khóc khi kể về việc thi rớt kỳ thi Baby Bar (bài kiểm tra sơ cấp dành cho sinh viên luật học theo hình thức tự học tại bang California) lần đầu tiên. Sau thời gian dài ôn luyện, Kim đã vượt qua và tiếp tục hành trình trở thành luật sư, lấy cảm hứng từ cha mình - cố luật sư Robert Kardashian. 

Kim Kardashian tiết lộ về biến cố sức khỏe - Ảnh 2.

Hiện tại sao nữ 8X đang tận hưởng cuộc sống bên các con của mình

Ảnh: INSTAGRAM NV

Nói về cuộc ly hôn với Kanye West, cô chia sẻ: “Tôi vui vì mọi chuyện đã kết thúc. Dù sao thì chồng cũ vẫn sẽ là một phần trong cuộc đời tôi”. Kim kết hôn với nam rapper năm 2014 và ly hôn năm 2021. Họ có bốn người con là North (12 tuổi), Saint (9 tuổi), Chicago (7 tuổi) và Psalm (6 tuổi). Trước đó, trong cuộc trò chuyện trên podcast Call Her Daddy của Alex Cooper hồi giữa tháng 10, bà mẹ bốn con cũng trải lòng về những khó khăn trong cuộc hôn nhân đã qua. 

Cô thừa nhận: “Có lẽ đã có những dấu hiệu mà tôi không chú ý. Khi người mình yêu bắt đầu trải qua những khủng hoảng tâm lý đầu tiên, bạn chỉ muốn ở bên, giúp họ vượt qua, cùng họ tìm cách chữa lành”. Tuy nhiên, Kim nói thêm rằng Kanye không chịu thay đổi, khiến việc duy trì một mối quan hệ độc hại trở nên vô cùng khó khăn. “Khi đã có con, việc rời đi bao giờ cũng khó hơn là ở lại. Và quyết định đó sẽ thay đổi cuộc đời của tất cả mọi người mãi mãi”, cô chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

Kim Kardashian sao Mỹ showbiz Mỹ Biến cố sức khoẻ
