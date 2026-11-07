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    Hơn 300 thầy thuốc tranh tài giải quần vợt ngành y tế Đồng bằng sông Cửu Long

    Đình Tuyển
    Đình Tuyển
    Giải quần vợt ngành y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 16 đang diễn ra tại TP.Cần Thơ quy tụ hơn 300 VĐV, HLV là bác sĩ, dược sĩ, cán bộ ngành y tế khu vực Tây Nam bộ tham gia tranh tài.

    Ngày 7.11, tại cụm sân CLB quần vợt Bãi Cát, phường Cái Khế, TP.Cần Thơ, giải quần vợt ngành y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tranh cúp Shinpoong lần thứ 16 đã khai mạc, thu hút hơn 300 VĐV, HLV tranh tài.

    Sôi động Giải quần vợt ngành y tế Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1.

    Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi động trên cả 8 sân đấu

    ẢNH: BTC

    Giải năm nay do Sở Y tế TP.Cần Thơ phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố và Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong tổ chức, diễn ra từ ngày 6 đến 8.11.

    8 đoàn tham dự giải gồm các Sở Y tế các địa phương: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, chủ nhà Cần Thơ, Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) và Công ty Shinpoong. Các VĐV, HLV đều là bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác và cán bộ hưu trí ngành y tế khu vực Tây Nam bộ và nhà tài trợ.

    Sôi động Giải quần vợt ngành y tế Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 2.

    8 đoàn tham dự giải gồm các Sở Y tế các địa phương khu vực Tây Nam bộ, Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) và nhà tài trợ

    ẢNH: BTC

    Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, Phó trưởng ban tổ chức cho biết, giải đấu không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để các cơ sở y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, chuyên môn. "Qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân", ông Tuấn nói.

    Sôi động Giải quần vợt ngành y tế Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 3.

    Chủ tịch Tập Đoàn Dược Phẩm Shinpoong Hàn Quốc Chang Won June trao tặng quỹ an sinh xã hội cho Đoàn thanh niên Sở Y tế TP.Cần Thơ

    ẢNH: BTC

    Tại giải, các VĐV tranh tài ở 8 nội dung độc lập phân theo từng nhóm tuổi. Ở mỗi nội dung, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba đồng hạng, kèm điểm thưởng để xếp hạng toàn đoàn. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi động trên cả 8 sân đấu với sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, nhân viên y tế miền Tây.

    Cũng tại lễ khai mạc, nhà tài trợ Shinpoong đã trao tặng 40 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP.Cần Thơ để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

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