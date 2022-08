Hơn 300.000 thí sinh không xét tuyển đại học, vì sao?

Hôm qua (24.8), Bộ GD-ĐT đã công bố báo cáo phân tích dữ liệu của 315.993 TS không nhập nguyện vọng lên hệ thống, dù ban đầu những TS này có dự kiến đăng ký xét tuyển vào ĐH.

Thống kê điểm theo các tổ hợp xét tuyển chính của các TS không đăng ký xét tuyển cho thấy đại đa số TS có điểm thi ở 5 khối thi truyền thống (D1, C0, B0, A0, A1) thấp. Điểm của các TS không đăng ký xét tuyển hầu hết ở mức thấp hơn mức điểm trung vị và điểm trung bình của phổ điểm thi tốt nghiệp THPT: D1 là 88,5%; C0 là 77,6%; B0, A1, A0 đều trong khoảng trên dưới 98%.

Đặc biệt, đại đa số TS không đăng ký xét tuyển ở 4 tổ hợp D1, B0, A1, A0 có tổng điểm thi 3 môn chỉ đạt từ 15 điểm trở xuống: D1 là 50,9%; B0 là 90,9%; A1 là 90,4%; A0 là 89,9%.

Tỷ lệ TS không đăng ký xét tuyển theo các miền trên cả nước khá cân bằng: miền Bắc 38%, miền Trung 32%, miền Nam 30%.

Nếu xét tỷ lệ TS không đăng ký xét tuyển theo các vùng trên cả nước thì có số liệu như sau: đồng bằng sông Hồng 22%, đồng bằng sông Cửu Long 19%, miền núi phía bắc 16%, Bắc Trung bộ 15%, Đông Nam bộ 11%, Nam Trung bộ 10%, Tây nguyên 7%.

Xét theo địa phương, những tỉnh, thành có số TS không đăng ký xét tuyển nhiều nhất: Hà Nội (22.187), Thanh Hóa (15.714), Nghệ An (14.145), TP.HCM (13.747). Các tỉnh sau cũng là những địa phương có nhiều TS không đăng ký xét tuyển, gồm: Đắk Lắk, Đồng Nai, Bắc Giang, An Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Đồng Tháp, Bình Định, Long An, Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận, Tiền Giang, Kiên Giang.

Xét tỷ lệ TS không đăng ký xét tuyển theo các khu vực (KV) ưu tiên: KV1 35%, KV2NT 33%, KV2 22% và KV3 10%.

Quý Hiên