Hơn 40 container dây cáp điện khai hàng Trung Quốc, gắn mác 'Made in Vietnam'

Thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM cho biết, qua kiểm tra thực tế, cơ quan này phát hiện nhiều container hàng hóa của một doanh nghiệp khai nhập từ Trung Quốc, nhưng kiểm tra thực tế thấy bên ngoài thùng carton đóng hàng có in chữ "Made in Vietnam" hoặc "Manufactured in Vietnam". Đã có 41 container hàng xuất nhập khẩu liên quan đến doanh nghiệp này đang được điều tra, làm rõ.



Cụ thể, từ tháng 7.2022, Công ty TNHH Sản xuất thương mại PUTE (Long An) mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Số lượng là 3 container dây cáp điện đồng trục lõi thép mạ đồng bọc lớp cách điện giấy nhôm, không đầu nối (bán thành phẩm) với 14 chủng loại hàng hóa khác nhau. Lô hàng được khai có xuất xứ từ Trung Quốc và tờ khai được hệ thống phân luồng vàng (kiểm tra chi tiết hồ sơ).

Tuy nhiên, khi tiếp cận hồ sơ, Chi cục Hải quan nghi vấn lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đề xuất lãnh đạo chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa dưới sự chứng kiến của đại diện doanh nghiệp, Hải quan cảng Cát Lái và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Trung tâm 3) đến giám định tại hiện trường.

Kết quả cho thấy, phần lớn số hàng nhập khẩu (gồm 10 mục) khai báo sai so với thực tế về chủng loại, model, nhãn hiệu. Đặc biệt, Công ty PUTE mở tờ khai ghi rõ xuất xứ hàng hóa là "China" (Trung Quốc), nhưng lô hàng thực tế đóng trong thùng carton có in chữ "Made in Vietnam", nhãn trên cuộn cáp cũng ghi… "Manufactured in Vietnam". Lô hàng khai sai model, xuất xứ nên không được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Chi cục Hải quan xác định trị giá lô hàng khoảng 7,3 tỉ đồng, số tiền thuế khai thiếu gần 1,2 tỉ đồng.

Xét thấy đây là hành vi cố ý khai báo sai nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam. Số tiền thuế khai thiếu lớn đủ các yếu tố cấu thành tội "buôn lậu" (quy định tại điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017), lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM có ý kiến chỉ đạo Chi cục Hải quan thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và khởi tố vụ án hình sự về tội "buôn lậu" do Công ty TNHH sản xuất thương mại PUTE thực hiện tại cảng Cát Lái. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 16.2, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Chi cục Hải quan thông tin, ngoài lô hàng vi phạm bị khởi tố nêu trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị còn phát hiện Công ty PUTE đã có thêm 3 trường hợp xuất, nhập khẩu khai sai model, chủng loại, nhãn hiệu… với tổng cộng 41 container hàng xuất nhập khẩu. Đặc biệt, cả 41 container hàng đều bị nghi vấn lẩn tránh xuất xứ, khai hàng Trung Quốc hoặc không rõ xuất xứ, không có nhãn hiệu… nhưng kiểm tra thực tế, hàng có nhãn hiệu, trên bao bì ghi "Made in Vietnam", nhãn trên cuộn cáp cũng ghi "Manufactured in Vietnam".

Lãnh đạo Chi cục Hải quan nhận định, đây là vụ hết sức phức tạp. Có tổ chức, liên quan cá nhân trong và ngoài nước. Các lô hàng xuất nhập khẩu, xin trả nói trên đều có cùng 1 chủ thể, cùng hành vi và có liên quan mật thiết không thể tách rời bởi hàng hóa xuất hay nhập khẩu đều tương tự hàng trong 3 container đã được Chi cục Hải quan khởi tố trước đó.