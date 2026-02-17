Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hơn 40 năm bên vó ngựa: Người giữ ký ức trường đua Phú Thọ
Video Đời sống

Hơn 40 năm bên vó ngựa: Người giữ ký ức trường đua Phú Thọ

Sầm Ánh - Chung Phát
17/02/2026 07:43 GMT+7

bốn thập kỷ trôi qua, tiếng vó ngựa ở trường đua Phú Thọ đã lùi vào ký ức. Nhưng với ông Lê Tiến Tông, người từng sống trọn tuổi trẻ trên lưng ngựa, hành trình ấy chưa từng khép lại.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nuôi và huấn luyện ngựa đua, ông Lê Tiến Tông (ở huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) sớm bén duyên với nghề từ khi còn rất nhỏ. Năm 13 tuổi, ông chính thức học cưỡi và huấn luyện ngựa. Những năm sau đó, ông trở thành nài ngựa, trực tiếp tham gia các giải đua tại trường đua Phú Thọ, nơi từng được xem là “thánh địa” của đua ngựa Việt Nam.

Nhìn lại hành trình hơn 40 năm gắn bó với ngựa, ông Tông chia sẻ, kỷ niệm đáng nhớ nhất vẫn là những năm tháng ở trường đua Phú Thọ, nơi ông từng sống trọn với đam mê tuổi trẻ.



Khi trường đua khép lại, ông chuyển sang nuôi, huấn luyện ngựa phục vụ chụp hình, biểu diễn và trực tiếp dạy cưỡi ngựa cho học viên

ẢNH: SẦM ÁNH

Hơn 40 năm bên vó ngựa: Người giữ ký ức trường đua Phú Thọ



Nhìn lại hành trình hơn 40 năm gắn bó với ngựa, ông Tông chia sẻ, kỷ niệm đáng nhớ nhất vẫn là những năm tháng ở trường đua Phú Thọ

ẢNH: SẦM ÁNH



Ông Tông trở thành nài ngựa, trực tiếp tham gia các giải đua tại trường đua Phú Thọ, nơi từng được xem là “thánh địa” của đua ngựa Việt Nam

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo ông Tông, khi trường đua Phú Thọ đóng cửa vào năm 2011, nhiều người rời nghề, bán ngựa, chuyển hướng mưu sinh. Riêng ông Tông vẫn quyết định giữ lại đàn ngựa cũ như một cách lưu giữ ký ức và gìn giữ giống ngựa đua Phú Thọ.

Khi trường đua khép lại, ông chuyển sang nuôi, huấn luyện ngựa phục vụ chụp hình, biểu diễn và trực tiếp dạy cưỡi ngựa cho học viên. Suốt hơn 20 năm qua, những chú ngựa tại trại của ông được nhiều đơn vị, cá nhân thuê để chụp ảnh, quay phim, trải nghiệm cưỡi ngựa; còn ông Tông thì lặng lẽ giữ vai trò huấn luyện viên, truyền lại kỹ năng và tình yêu với ngựa cho thế hệ sau.

Hiện tại, trại ngựa của ông có khoảng 42 con, gồm nhiều giống khác nhau như ngựa Mỹ, Úc, Ả Rập,... Mỗi ngày, ngựa tại đây đều được chăm sóc và cho vận động như vận động viên thực thụ.



Hiện tại, trại ngựa của ông có khoảng 42 con, gồm nhiều giống khác nhau như ngựa Mỹ, Úc, Ả Rập,...

ẢNH: SẦM ÁNH



Suốt hơn 20 năm qua, những chú ngựa tại trại của ông được nhiều đơn vị, cá nhân thuê để chụp ảnh, quay phim, trải nghiệm cưỡi ngựa

ẢNH: SẦM ÁNH



Riêng ông Tông vẫn quyết định giữ lại đàn ngựa cũ như một cách lưu giữ ký ức và gìn giữ giống ngựa đua Phú Thọ

ẢNH: SẦM ÁNH

Năm nay là năm của linh vật ngựa. Với ông Lê Tiến Tông, đó không chỉ là một biểu tượng của năm mới, mà còn là hình ảnh gắn liền với cả cuộc đời. Hơn 40 năm bền bỉ bên những vó ngựa, từ trường đua Phú Thọ đến trại ngựa hôm nay, ông chọn ở lại với nghề, giữ lại ký ức, giữ lại giống ngựa, và giữ trọn một niềm đam mê chưa từng rời bỏ.

