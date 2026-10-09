Hơn 400 đại biểu cập nhật kỹ thuật mới trong da liễu, thẩm mỹ

Ngày 9.10, tại TP.Cần Thơ, Bệnh viện Tâm thần - Da liễu Hậu Giang chủ trì tổ chức Hội nghị Da liễu học Mekong lần thứ 9 và diễn đàn khoa học lần thứ 13 năm 2026 với chủ đề "Liệu trình tích hợp trong chăm sóc vóc dáng - sức khỏe - sắc đẹp".

Các đại biểu tham gia Hội nghị Da liễu học Mekong lần thứ 9 và diễn đàn khoa học lần thứ 13 năm 2026 tổ chức tại Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Sự kiện quy tụ hơn 400 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành và các đơn vị y tế trên toàn quốc.

Với 3 phiên toàn thể và 2 phiên báo cáo khoa học, hội nghị mở ra cơ hội kết nối đa chiều, cập nhật nhiều tri thức y khoa hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển chuyên môn cho ngành da liễu - thẩm mỹ tại vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Thông tin về sự kiện, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Nhặn, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần - Da liễu Hậu Giang (trưởng ban tổ chức), cho biết hội nghị tập trung cập nhật về những công nghệ mới trong thẩm mỹ da và phục hồi, tái tạo, điều trị bệnh da. Bên cạnh đó, các nội dung trao đổi còn đề cập tới rối loạn sắc tố, viêm da cơ địa, chẩn đoán dị ứng... hứa hẹn mang đến nhiều cơ sở khoa học có ích và giá trị cho thực hành lâm sàng.

Theo Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, trải qua 8 lần tổ chức, Hội nghị Da liễu học Mekong ngày càng nâng cao chất lượng y khoa, tạo được uy tín với giới chuyên môn. Đặc biệt, chủ đề của năm nay được đánh giá rất thiết thực, vì việc tích hợp nhiều phương pháp điều trị da liễu là vấn đề được mọi người quan tâm và cũng là xu hướng mà ngành y tế đang hướng tới. Các bài báo cáo có sự tham gia của nhiều chuyên khoa, nội dung phong phú nhưng hài hòa giữa thẩm mỹ, bệnh học và sức khỏe. Sự nỗ lực tổ chức hội nghị của Bệnh viện Tâm thần - Da liễu Hậu Giang là rất đáng ghi nhận.

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, cho rằng mục đích sau cùng của hội nghị là để người dân được chăm sóc tốt hơn, được tư vấn đầy đủ và được điều trị an toàn, phù hợp hơn. Trên tinh thần đó, các đơn vị tham gia hội nghị cần tăng cường hợp tác đào tạo, hỗ trợ chuyên môn qua lại để cùng nhau giải quyết hiệu quả những vấn đề mà người bệnh kỳ vọng.