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    Thời sự

    Triệt phá đường dây sản xuất, san chiết filler, botox thẩm mỹ trị giá 500 tỉ

    Tuyến Phan
    Tuyến Phan
    Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán thuốc và thiết bị y tế sử dụng trong thẩm mỹ, doanh thu lên tới 500 tỉ đồng.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội "buôn bán hàng cấm", quy định tại điều 190 bộ luật Hình sự.

    Sai phạm được phát hiện liên quan đến đường dây chuyên sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán thuốc và thiết bị y tế sử dụng trong thẩm mỹ.

    Triệt phá đường dây chuyên sản xuất, san chiết filler, botox thẩm mỹ trị giá 500 tỉ- Ảnh 1.

    Một số sản phẩm bị thu giữ trong vụ án

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo công an, đường dây do Trần Minh Đức (37 tuổi, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) cầm đầu, tổ chức.

    Từ năm 2025 đến ngày 20.8.2026, các bị can đã kinh doanh hàng triệu sản phẩm, doanh thu khoảng trên 500 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

    Thời điểm phát hiện, công an khám xét 12 địa điểm tại Hà Nội và 1 địa điểm tại TP.HCM, thu giữ gần 123.000 sản phẩm gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ.

    Tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ được định giá hơn 74 tỉ đồng.

    Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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