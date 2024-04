Hơn 4.000 người tham gia bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Bên cạnh các phần việc thực hiện trên cao, bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất còn có những công việc ở trong không gian hạn chế với kích thước chỉ đủ 1 người làm việc hoặc không gian kín. Do đó, các nhân sự làm việc phải đảm bảo nghiêm túc thực hiện các quy định về làm việc trong không gian đặc biệt như mang đầy đủ đồ bảo hộ, kiểm tra sức khỏe trước khi làm việc, cung cấp oxy vào không gian kín, nghỉ giải lao điều độ… Bên cạnh đó, các nhân sự làm việc luôn có giám sát an toàn của BSR, nhà thầu và đội cứu hộ cứu nạn túc trực bên cạnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình làm việc