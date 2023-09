Hơn 40.000 giáo viên nghỉ việc trong 3 năm học gần đây

Theo Bộ GD-ĐT, trong 3 năm học, tính từ tháng 8.2020 - tháng 8.2023, cả nước có trên 40.000 giáo viên nghỉ việc, bỏ việc. Bên cạnh đó, số lượng giáo viên nghỉ hưu, bình quân mỗi năm khoảng 10.000 người. Trong khi đó, từ năm 2020 đến nay, số chỉ tiêu biên chế được giao gần 26.000. Đối chiếu số lượng giáo viên nghỉ việc và số lượng giáo viên được tuyển dụng đang có sự chênh lệch lớn.

Giáo viên nghỉ việc nhiều, Bộ GD-ĐT nêu nhiều đề xuất về chính sách cho giáo viên, đặc biệt là ở bậc mầm non T.N

Trao đổi với báo chí trước khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, chính vì áp lực của đổi mới và áp lực của cuộc sống (thu nhập không tăng, cơ hội việc làm rộng mở), một bộ phận không nhỏ giáo viên đã nghỉ việc, đi xuất khẩu lao động, đi làm ở các khu công nghiệp, làm tự do...

Chưa kể đến tình hình tuyển dụng ở các địa phương đang gặp nhiều khó khăn. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, có biên chế, có chế độ ưu đãi lại không tuyển được giáo viên ngoại ngữ, tin học, mỹ thuật, nghệ thuật. Một số tỉnh đồng bằng Bắc bộ, dù có chỉ tiêu nhưng lại không tuyển được giáo viên mầm non.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nêu hàng loạt giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn về vấn đề đội ngũ trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ GD-ĐT sẽ chủ động khắc phục những vấn đề về chuyên môn để giáo viên thấy được hỗ trợ và thuận lợi hơn trong công việc, bớt đi căng thẳng áp lực; tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành khác trình Chính phủ đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non và tiểu học. Đồng thời, kiến nghị các địa phương không giảm biên chế một cách cơ học tạo thêm khó khăn cho ngành giáo dục.

Dành nhiều thời gian chia sẻ về chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non, ông Nguyễn Kim Sơn cho biết: "Bước đầu, Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ đã có sự thống nhất, dự kiến sẽ tăng mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non thêm 10% và đối với tiểu học thêm 5%. Vấn đề còn lại là cần có sự thống nhất với Bộ Tài chính, báo cáo đến Chính phủ và các bộ, ngành. Hy vọng việc này sớm được thống nhất, tuy con số nhỏ nhưng thực hiện được sẽ thêm một phần động viên cho giáo viên mầm non".

Người đứng đầu ngành GD-ĐT cũng nêu thực tế, giờ làm việc của giáo viên mầm non hiện nhiều hơn thời gian quy định, do trẻ đến sớm về muộn theo giờ làm việc của cha mẹ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên áp lực cho giáo viên mầm non.

"Về chính sách, trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ cùng các bộ, ngành tiếp tục xem xét, lưu ý đến thù lao cho giờ làm việc nhiều của giáo viên mầm non", ông Nguyễn Kim Sơn cho biết.