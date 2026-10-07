Hơn 43 triệu đồng giúp trẻ mồ côi qua trang web bảo trợ trẻ mồ côi

Em Nguyễn Khả Ái (mã hồ sơ 00005) là một trong những trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc trên trang web. Mẹ mất do Covid-19 khi em mới gần 1 tháng tuổi. Khả Ái lớn lên trong vòng tay của cha và hai bên nội ngoại. Hiện cha em làm nghề sửa xe gắn máy. Bên cạnh những khoản đóng góp, nhiều bạn đọc còn gửi lời động viên đến các em. Bạn đọc Huỳnh Quang Bảo Hòa ủng hộ Khả Ái 500.000 đồng kèm lời nhắn: "Chúc con mạnh mẽ vững bước trên con đường tương lai!". Bạn đọc Nguyễn Thị Minh Hương nhắn gửi: "Mong cuộc đời của con sẽ thuận lợi và nhiều may mắn đến với con hơn".

Với trẻ Đào Công Thành (mã hồ sơ 000314), bạn đọc Vương Thị Phương Thảo nhắn gửi: "Chúc con trai hay ăn chóng lớn, ngoan ngoan lễ phép nha. Cô gửi chút tấm lòng nhỏ bé…".

Tính đến ngày 5.10.2026, tổng số tiền bạn đọc đóng góp qua trang web là hơn 43 triệu đồng. Báo Thanh Niên xin chân thành cảm ơn tình cảm của quý bạn đọc dành cho trẻ mồ côi trong chương trình.

Dưới đây là danh sách quý bạn đọc đóng góp qua trang web từ ngày 14.9.2026 đến ngày 4.10.2026:

Giúp cho chương trình bảo trợ trẻ mồ côi: Lê Vũ Thanh Tâm: 310.997 đồng; Nguyễn Hoàng Oanh: 1.000.000 đồng; Lan Vy Phạm: 100.000 đồng; THAO LE: 1.000.000 đồng; Tam Ngo: 500.000 đồng; Bé Minh Anh, Minh Lam: 1.000.000 đồng; Mr. Pun Fuk Ho: 1.274.000 đồng; Hồ Tấn Vũ: 100.000 đồng; Anh Nghiêm: 100.000 đồng; Trần Minh Khang: 500.000 đồng; Phạm Trần Minh Trí: 100.000 đồng; Tấn Khoa: 500.000 đồng; Kim: 500.000 đồng; Thanh: 500.000 đồng; Nguyễn Thị Yến: 500.000 đồng; Nguyễn Trí Nhân: 2.000.000 đồng; Loan: 1.000.000 đồng; Phạm Quốc Tuấn: 500.000 đồng; Truong Kim Hoa: 2.000.000 đồng; Liêu Mai Hân: 1.000.000 đồng; Trần Tuấn Minh: 1.000.000 đồng; Nhà Đậu: 100.000 đồng; Nguyen minh nhat: 50.000 đồng; Anh Nghiêm: 100.000 đồng; Lan Hương: 100.000 đồng; Nghĩa: 200.000 đồng; kieu mai anh: 1.000.000 đồng; Nguyễn Hoàng Bảo Duy: 500.000 đồng; Vũ Quang Huy: 200.000 đồng; Trần Hà Nguyên: 1.000.000 đồng; Nhung: 500.000 đồng; Đông Lê: 100.000 đồng; Xanh: 50.000 đồng; Nguyễn Hữu Tiến: 500.000 đồng; Nguyễn Tú My: 500.000 đồng; Phan Hồ Trọng Hiếu: 200.000 đồng; Đỗ Thị Thanh Thư: 300.000 đồng; Vinh Hoa: 500.000 đồng; Trần Minh Đạt: 1.000.000 đồng; Phạm Thiên Tín: 300.000 đồng; loc Bui Quang: 500.000 đồng; Phạm Phước Hiển: 200.000 đồng; Nguyễn Thanh Phượng: 110.520 đồng; Huỳnh Thanh Đông: 10.000 đồng.

Giúp trẻ Nguyễn Khả Ái (mã hồ sơ: 00005): Le Kim Thoa: 600.000 đồng; Hoi huong cong duc cho be Ngô minh chiến: 200.000 đồng; Nguyen Thi Anh Thu: 500.000 đồng; Nguyệt Quế: 100.000 đồng; Vương Đình Hưng: 500.000 đồng; Lê Văn Sơn: 200.000 đồng; Huỳnh Quang Bảo Hoà: 500.000 đồng; Tram Nguyen: 300.000 đồng; Hai Le: 500.000 đồng; Trương Nguyễn Thanh Thủy: 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Mai Quyên: 200.000 đồng; Trần Thị Hồng Thắm: 100.000 đồng; Trần Thị Hồng Thắm: 100.000 đồng; Xuyen: 100.000 đồng; Nguyễn Thị Minh Hương: 200.000 đồng; Phạm Ngọc Phương Uyên: 100.000 đồng; le phuong dung: 200.000 đồng; Hà: 1.000.000 đồng; Lê Minh Ân: 1.000.000 đồng; Phan Châu Phương Anh: 300.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Đông: 200.000 đồng; Nguyễn Hà Thụy: 110.000 đồng; Nguyễn Thuỳ Dương: 100.000 đồng; Phạm Thuý Quỳnh Như: 10.000 đồng.

Giúp trẻ Phan Đình Trí (mã hồ sơ: 00385): Toan: 500.000 đồng; Hai Nhan: 500.000 đồng; Nguyen Minh Thu: 1.000.000 đồng; Phạm Thuý Quỳnh Như: 10.000 đồng.

Giúp trẻ Lê Võ Hồng Ánh (mã hồ sơ: 000321): Nguyễn Thị Mai Quyên: 200.000 đồng; Quỳnh Khánh: 200.000 đồng; Lê Thị Tường Linh: 100.000 đồng; Lê Thị Thảo Hiền: 200.000 đồng; Phạm Thuý Quỳnh Như: 30.000 đồng.

Giúp trẻ Đào Công Thành (mã hồ sơ: 000314): Vương Thị Phương Thảo: 500.000 đồng; Phạm Thủy: 200.000 đồng; Hiển Phan: 500.000 đồng; GD Tường Hy: 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Khánh Trà: 100.000 đồng; Phan Lê Hà: 500.000 đồng; Trần Minh Đạt: 500.000 đồng;

Giúp trẻ Phan Nguyễn Khánh Thi (mã hồ sơ 00007): Bùi Ngọc Phương Thảo: 30.000 đồng; Ẩn Danh: 500.000 đồng; Chúc: 50.000 đồng;

Giúp trẻ Nguyễn Thành Trung (mã hồ sơ 00006): Don Nguyen: 10.000 đồng; Minh Ngo: 300.000 đồng; Do Tuyet Hanh Dung: 300.000 đồng;

Giúp trẻ Phan Ngọc Minh Châu (mã hồ sơ 000352): Quỳnh Khánh: 200.000 đồng; Nguyễn Thu Nga: 500.000 đồng;

Giúp trẻ Nguyễn Thanh Trúc (mã hồ sơ 000300): Nguyen Thi Anh Thu: 400.000 đồng; Hoài Thu: 100.000 đồng;

Giúp trẻ Đào Công Danh (mã hồ sơ 000315): Minh Trang: 100.000 đồng; Trần Minh Đạt: 500.000 đồng;

Giúp trẻ Nguyễn Thị Trà My (mã hồ sơ 000349): Nguyen Thi Anh Thu: 500.000 đồng;

Giúp trẻ Mai Huyền Trang (mã hồ sơ 000312): Hoàng Oanh: 300.000 đồng;

Giúp trẻ Bùi Khánh An (mã hồ sơ 00001): Nhi Nguyễn: 500.000 đồng;

Giúp trẻ Trần Quốc Bảo (mã hồ sơ 000365): Nguyễn Thị Khánh Trà: 100.000 đồng;

Giúp trẻ Nguyễn Anh Khôi (mã hồ sơ 000163): Nguyễn Thị Khánh Trà: 100.000 đồng;

Giúp trẻ Nguyễn Thanh Hùng (mã hồ sơ 000444): Nguyễn Thị Khánh Trà: 100.000 đồng;

Giúp trẻ Nguyễn Trần An Di (mã hồ sơ 00066): Phan Lê Hà: 500.000 đồng;

Giúp trẻ Nguyễn Trí Dũng (mã hồ sơ 00004): Lê Thắm: 300.000 đồng;

Giúp trẻ Quách Lương Tâm Anh (mã hồ sơ 00002): Phan Thị Yến Ngọc - người sáng lập Cửa hàng 0 đồng và Quỹ học bổng Ruby: 200.000 đồng đồng thời nhận bảo trợ lâu dài cho trẻ; (còn tiếp…)