Hơn 4.800 hộ dân trước thời khắc di dời: Kỳ vọng lớn nhưng vẫn còn một nỗi lo chung





Sau hơn 30 năm sống cùng những bản quy hoạch chưa thành hiện thực, người dân tại bán đảo Bình Quới - Thanh Đa đang đón nhận những thông tin mới về dự án với nhiều cảm xúc đan xen. Bên cạnh sự kỳ vọng về ngày dự án được triển khai, điều họ quan tâm nhất lúc này là mức bồi thường, chính sách tái định cư và khả năng ổn định cuộc sống sau khi di dời.

THANH ĐA TRƯỚC NGÀY CHUYỂN MÌNH Từ vùng đất hơn 30 năm sống trong quy hoạch kéo dài, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa đang bước vào giai đoạn thay đổi lịch sử. Tuyến video Thanh Đa trước ngày chuyển mình của Báo Thanh Niên ghi nhận tâm tư của người dân, những câu chuyện phía sau kế hoạch giải tỏa gần 4.900 hộ dân trên diện tích hơn 423 ha và góc nhìn chuyên gia về tương lai của một trong những quỹ đất chiến lược còn lại của TP.HCM.

Chờ giá bồi thường để yên tâm tính chuyện tương lai

"Ở đây ba mươi mấy năm rồi. Hồi chưa có gia đình mà giờ có cháu ngoại rồi", bà Nguyễn Thị Ngọc Nương (ngụ P.Bình Quới, TP.HCM) mở đầu câu chuyện khi nhắc về quãng thời gian gắn bó với vùng đất này.

Hơn ba thập kỷ trôi qua cũng là khoảng thời gian dự án Bình Quới - Thanh Đa liên tục được nhắc đến rồi lại lùi thời điểm thực hiện. Vì vậy, trước những thông tin mới nhất về lộ trình triển khai dự án, nhiều người dân vẫn giữ tâm trạng vừa hy vọng vừa thận trọng. "Ai cũng nói kỳ này làm thiệt mà không biết có thiệt không?", bà Nương bày tỏ.

Theo lộ trình đề ra, thành phố sẽ hoàn tất công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 30.9.2026 ẢNH: SẦM ÁNH

Sau hơn 30 năm chờ đợi, người dân Thanh Đa đang lo điều gì nhất?

Theo kế hoạch của TP.HCM, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến hoàn tất trước ngày 30.9.2026. Sau đó, toàn bộ mặt bằng sẽ được bàn giao cho nhà đầu tư trước ngày 31.10.2026 để triển khai dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Tuy nhiên, với nhiều hộ dân, điều được quan tâm nhất hiện nay vẫn là mức giá bồi thường cụ thể và các chính sách liên quan đến việc di dời. "Thì mong muốn nhà nước nói tháng sáu có cho giá thì cho giá đi rồi tiến hành, chứ giờ biết sao giờ", bà Nương cho biết.

Theo bà, sau những cuộc họp thông tin về dự án, câu chuyện được người dân bàn luận nhiều nhất vẫn là giá đền bù và khả năng tạo lập nơi ở mới sau khi giải tỏa. "Từ hôm đi họp về tới nay bà con ở đây người ta cũng lo lắng", bà Nương nói.

Nỗi lo ấy càng rõ hơn đối với những hộ dân có diện tích nhà đất nhỏ. "Thì mấy người ít đất, nhà người ta nhỏ rồi đền ít, người ta sợ không mua đất, mua nhà khác đủ tiền. Vậy thôi. Người ta đâu có nhiều đất đâu. Nhiều khi người ta ở đâu tới đây mua căn nhà để ở, có mấy chục mét à. Thí dụ đền ít thì sao người ta đi chỗ khác mua đủ được", bà Nương chia sẻ.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 25.526 căn nhà ở các loại, cùng hệ thống thương mại, giáo dục, y tế,... ẢNH: SẦM ÁNH

Theo người dân địa phương, một phương án bồi thường phù hợp sẽ là yếu tố quan trọng giúp người dân đồng thuận và an tâm hơn trong quá trình di dời.

"Thì báo giá thì được giá cao thì bà con người ta mới đồng lòng, người ta mới chịu. Chứ còn thấp quá sao người ta chịu, tại sao đủ tiền để người ta mua nhà khác người ta ở. Thì vậy bà con ở đây người ta chỉ có nguyện vọng nhiêu đó thôi", bà Nương nói.

Theo lộ trình thành phố đề ra, khoảng 4.866 hộ dân thuộc phạm vi dự án sẽ được giải tỏa để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư. Đây được xem là cột mốc quan trọng nhằm tháo gỡ nút thắt lớn nhất của dự án kéo dài hơn 30 năm qua.

TP.HCM sẽ giải tỏa 4.866 hộ dân tại bán đảo Thanh Đa để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước ngày 31.10.2026 ẢNH: SẦM ÁNH

Mong được ở lại nơi đã gắn bó cả đời

Nếu câu chuyện bồi thường là mối quan tâm trước mắt thì vấn đề tái định cư lại là điều khiến nhiều người dân trăn trở hơn cả.

"Lần này thì thấy khác, thấy cũng họp hành, đo đạc, kiểm đếm rồi, thấy cũng gấp gút, nhanh đó. Hy vọng lần này thật sự diễn ra chứ không có quy hoạch treo nữa", bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ (ngụ P.Bình Quới, TP.HCM) chia sẻ.

Theo bà Mỹ, sau nhiều năm chứng kiến dự án liên tục trì hoãn, những hoạt động kiểm đếm, đo đạc và chuẩn bị giải phóng mặt bằng thời gian qua khiến nhiều người tin rằng dự án đang tiến gần hơn đến ngày triển khai thực tế.

Tuy vậy, cùng với sự kỳ vọng là không ít băn khoăn về cuộc sống sau khi di dời. "Cũng rất là lo lắng. Lo lắng thì không biết giá cả nó như thế nào và tái định cư nó như thế nào nên rất là lo lắng. Nhưng mà nghe quy hoạch thì cũng mừng, cũng phấn khởi lắm, cũng mong sao quy hoạch cho nó sớm và đạt được kết quả tốt để người dân phấn khởi, vui mừng", bà Mỹ nói.

Theo bà, điều người dân mong muốn nhất là dự án lần này được thực hiện dứt điểm, không tiếp tục kéo dài như những lần trước.

"Tại vì quy hoạch treo ở đây cũng trên 30 năm rồi, nếu có quy hoạch thì cũng tranh thủ quy hoạch cho gấp rút, cho nhanh lẹ để bà con được hưởng quyền lợi. Tại vì sinh sống từ xưa nay, từ nhỏ tới lớn, mấy chục năm nay rồi nên cũng mong muốn quy hoạch cho nhanh, đừng treo như những lần trước nữa", bà Mỹ chia sẻ.

Không chỉ quan tâm đến mức bồi thường, nhiều người dân còn bày tỏ mong muốn được tiếp tục sinh sống tại chính nơi mình đã gắn bó từ nhỏ.

"Mình sống từ xưa tới giờ ở đây, sinh ra lớn lên ở nơi đây nên mong muốn tái định cư ở đây chứ không muốn đi nơi khác đâu. Tại vì quê hương từ nhỏ tới lớn ở đây rồi. Mình mong muốn tái định cư tại chỗ ở đây chứ không thích đi đâu hết. Giờ đi đâu mua nhà cũng khó, giá cả cũng rất là cao", bà Mỹ bày tỏ.

Nhiều hộ dân tại khu vực này bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng nhưng cũng không ít băn khoăn sau hơn 30 năm dự án kéo dài ẢNH: SẦM ÁNH

Trước đó, đầu năm 2026, TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 25.526 căn nhà ở các loại cùng hệ thống thương mại, giáo dục, y tế, công viên sinh thái và nhiều công trình dịch vụ đô thị khác.

Đối với thành phố, đây là một trong những dự án quan trọng nhằm khai thác quỹ đất ven sông quy mô lớn còn lại gần khu vực trung tâm. Còn với người dân Bình Quới - Thanh Đa, điều họ chờ đợi trước mắt vẫn là những thông tin cụ thể về bồi thường, tái định cư và một lộ trình rõ ràng để chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Sau hơn 30 năm chờ đợi, người dân nơi đây không chỉ mong dự án được triển khai. Họ còn mong quá trình chuyển đổi ấy sẽ giúp họ có được nơi ở ổn định, tiếp tục gắn bó với mảnh đất đã trở thành quê hương của nhiều thế hệ.