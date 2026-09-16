'Hơn 5 năm rồi tôi vẫn chưa quên': Nhiều người đến công viên số 1 Lý Thái Tổ chờ đêm đặc biệt

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 17 giờ hôm nay, tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) - nơi sẽ diễn ra chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" năm 2026, nhiều người dân TP.HCM đã có mặt, chờ thưởng thức các tiết mục nghệ thuật cũng như để làm điều ý nghĩa cho những em nhỏ mồ côi. Đây là chương trình nghệ thuật chính luận do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức.

Không khí ở công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" tối nay 16.9 ẢNH: PHẠM HỮU

"Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" diễn ra tại sân khấu đặc biệt - nơi tưởng niệm các nạn nhân Covid-19. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình nhắc nhớ ký ức về những ngày tháng khó quên, tưởng niệm những người đã ra đi vì Covid-19, tri ân những tấm lòng từng đồng hành trong thời khắc khó khăn nhất, đồng thời hướng đến tương lai của những đứa trẻ đang tiếp tục lớn lên sau mất mát.

Từ chiều 16.9, nhiều người đã đến công viên chờ xem chương trình ẢNH: PHẠM HỮU

Buổi chiều, bà Trần Thị Hường (55 tuổi, sống ở phường Chợ Quán) cùng chồng là ông Bùi Quốc Nhựt (68 tuổi) dẫn cháu gái tới công viên vừa để dạo mát, vừa để xem sân khấu chính của chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời".

"Nhà tôi sống ở gần đây, nên qua công viên rất nhanh. Những ngày trước, khi biết sẽ có đêm nhạc, hầu như ngày nào chúng tôi cũng đến công viên để xem. Tôi đang chờ đến tối nay, khi chương trình diễn ra chính thức để xem màn trình diễn của các nghệ sĩ, nhắc nhớ về một giai đoạn khó quên của tôi và gia đình cũng như của rất nhiều người dân ở thành phố này", bà bày tỏ.

Bà Trần Thị Hường và gia đình dành sự quan tâm cho "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" ẢNH: CAO AN BIÊN

Chương trình nhận được sự chú ý của người dân đến công viên số 1 Lý Thái Tổ ẢNH: CAO AN BIÊN

Người dân tìm tới khu vực sân khấu chính trước giờ diễn ra sự kiện ẢNH: CAO AN BIÊN

Đi qua những năm tháng Covid-19 ở TP.HCM, bà Hường cảm thấy may mắn khi các thành viên trong gia đình đều bị nhiễm Covid-19 đã vượt qua và giờ đây vẫn đủ đầy ở cạnh nhau. Covid-19 trong ký ức của bà là những ngày lo lắng cho con gái xông pha làm tình nguyện viên chống dịch, là những ngày bị nhiễm bệnh, mệt mỏi tới mức tưởng khó lòng qua được.

Chính vì điều đó, bà Hường và chồng cũng như những người thân trong gia đình lại càng trân trọng những tháng ngày đoàn viên của hiện tại cũng như dành tình yêu thương, sự đồng cảm với những gia đình mất mát người thân vì Covid-19.

Chị Thu Hằng, sống phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) cho biết sẽ đến chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" tối nay, phần vì muốn tưởng nhớ những người đã mất vì đại dịch ở TP.HCM, phần cũng muốn hỗ trợ trực tiếp cho những em nhỏ mồ côi trong khả năng của mình.

"Thật lòng, bình thường tôi không thích những sự kiện đông người, nhưng với tôi, chương trình này mang một ý nghĩa rất đặc biệt thôi thúc mình phải đến công viên để xem thay vì xem ở nhà. Tôi tin rằng đêm nay là một đêm khó quên của mình", chị chia sẻ.

Phạm Thanh Huy, sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM cùng các bạn học chung lớp đến đây từ 17 giờ. Huy biết đến "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" qua mạng xã hội và tìm đến. "Em thấy chương trình thật ý nghĩa, truyền cho những người trẻ như em động lực và niềm tin hơn về những điều tử tế trong cuộc sống", Huy bày tỏ

ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Thu Hồng và con gái đến từ sớm chờ theo dõi chương trình ẢNH: NI NA

Ở khu vực sân khẩu, từ 17 giờ, bà Trầm Thị Thu Hồng (65 tuổi) cùng con gái là chị Hồng Nhung (36 tuổi) đã ngồi tại khán đài mong chờ chương trình bắt đầu."Tôi có người thân cũng mất trong đợt Covid-19. Đã hơn 5 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa quên được và đó là lý do hôm nay tôi đến đây, trong chương trình đặc biệt này", bà Hồng rưng rưng nước mắt.

Được phát sóng trực tiếp trên VTV9, VTV10, chương trình là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của "Nghĩa tình Phương Nam" và đánh dấu chặng đường 5 năm chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Qua đó, cảm xúc trên sân khấu được nối dài thành hành động thiết thực, những câu chuyện riêng được nâng thành thông điệp cộng đồng, giúp mở rộng khả năng kết nối nguồn lực và tiếp tục trao cho các em điểm tựa vững vàng trên hành trình trưởng thành.

Ban tổ chức cho biết khách mời có thể ủng hộ trực tuyến thông qua danh sách các em nhỏ mồ côi và hướng dẫn tại website bảo trợ (https://baotrotremocoi.thanhnien.vn/) hoặc ủng hộ qua tài khoản Báo Thanh Niên với nội dung "Ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời". Ngoài ra, khách có thể ủng hộ trực tiếp tại chương trình ở khu vực tiếp nhận của ban tổ chức trong thời gian diễn ra sự kiện.