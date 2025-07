Hơn 50 hộ cá thể ở La Phù tự nguyện giao nộp 25 tấn hàng giả, nhái

Chiều 9.7, đại diện Công an Hà Nội cho biết, qua thống kê, từ 22.6 đến nay, hơn 50 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn xã La Phù tự nguyện giao nộp hàng hóa với số lượng khoảng 25 tấn bánh kẹo, thực phẩm các loại (táo đỏ, xúc xích, lương khô...).



Kết quả này có được từ quá trình Công an Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tự nguyện giao nộp hàng hóa là bánh kẹo, thực phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu tại trụ sở UBND xã La Phù.

Trụ sở UBND xã La Phù là nơi tiếp nhận giao nộp hàng không đảm bảo điều kiện kinh doanh ẢNH: N.B

Hiện chính quyền địa phương vẫn khuyến khích bà con tiếp tục tự nguyện giao nộp hàng hóa không đủ điều kiện kinh doanh để tiêu hủy theo quy định.

Công an Hà Nội cho hay, trước đó cơ quan này nhận phản ánh về việc người dân ở nhiều địa phương đổ trộm số lượng lớn hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc, gây ô nhiễm môi trường, trong đó có địa bàn xã La Phù.

Trước tình trạng này, Công an Hà Nội đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và chính quyền xã La Phù xác minh và xác định có thực trạng bãi rác ở đầu làng La Phù bị đổ bỏ bánh kẹo, hạt, hoa quả sấy, thạch… đã hết hạn sử dụng từ năm 2024, có cả hàng hóa in sản xuất tại Việt Nam và nước ngoài.

Gần 1 tháng, hơn 50 hộ đã tự nguyện giao nộp 25 tấn hàng hóa, thực phẩm không đủ điều kiện kinh doanh ẢNH: N.B

Trong đó, Công an Hà Nội xác định hộ kinh doanh chế biến thực phẩm Đức Phương (địa chỉ tại số 11, ngõ 167 đường La Phù, thôn Chùa Tổng, xã La Phù) do ông Nguyễn Viết Dũng (58 tuổi) làm chủ, đã có hành vi đổ thực phẩm do cơ sở sản xuất bị lỗi, hỏng ra bãi rác nêu trên.

Chính quyền xã La Phù đã hợp đồng với Công ty URENCO 10 có chức năng xử lý rác thải công nghiệp và các loại rác thải thông thường để thu gom, vận chuyển, xử lý số rác thải nêu trên theo quy trình, quy định.

Sáng 20.6, đoàn công tác liên ngành của Công an Hà Nội và Sở Công thương đã làm việc tại nơi người dân đổ trộm thực phẩm, bánh kẹo; khảo sát thực tế tại 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thực phẩm trên địa bàn.

Số hàng hóa này chủ yếu là bánh kẹo, xúc xích, táo đỏ, lương khô... ẢNH: N.B

Sau khảo sát, đoàn công tác đã làm việc với Huyện ủy, UBND H.Hoài Đức (cũ), Đảng ủy, UBND xã La Phù và gặp gỡ, trao đổi với gần 500 đại diện các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh tại xã La Phù nhằm nắm tình hình thực tế tại địa bàn và lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp; không phải là hoạt động kiểm tra, xử lý.

Tại buổi gặp gỡ, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội đã kêu gọi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại xã La Phù chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; nói không với trốn thuế, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Đồng thời, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kêu gọi người dân tự giác giao nộp, tiêu hủy các hàng hóa, thực phẩm không đảm bảo điều kiện kinh doanh.