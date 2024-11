Hơn 50 quốc gia cảnh báo tống tiền mạng nhằm vào bệnh viện

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nói rằng các cuộc tấn công mạng vào ngành y tế đã tăng cả về quy mô lẫn tần suất, AFP đưa tin ngày 8.11. “Tội phạm mạng, bao gồm cả phần mềm tống tiền, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế. Những vụ tấn công vào bệnh viện như vậy nên được xem là vấn đề sống còn”, ông Ghebreyesus nói.

Hành vi tống tiền mạng (ransomware) là hình thức tin tặc xâm nhập và mã hóa dữ liệu của nạn nhân, bao gồm cá nhân và doanh nghiệp, sau đó đòi tiền chuộc nếu bên bị hại muốn khôi phục dữ liệu.

WHO và hơn 50 nước cảnh báo về các cuộc tấn công mạng nhằm vào bệnh viện ẢNH: REUTERS

Hơn 50 quốc gia đã ký vào bản tuyên bố chung, với lời cảnh báo về mối đe dọa, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc đấu tranh chống tội phạm tống tiền mạng.

"Những cuộc tấn công này gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn công cộng và gây nguy hiểm đến tính mạng con người bằng cách trì hoãn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng, gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể và có thể gây ra mối đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế", theo nội dung tuyên bố chung.

Tổng giám đốc WHO cho biết các cơ sở y tế là mục tiêu ưa thích của những kẻ tấn công bằng phần mềm tống tiền, do quá trình chuyển đổi số của hệ thống y tế, giá trị cao của dữ liệu y tế, nhu cầu y tế tăng cũng như hạn chế về nguồn lực.

Người đứng đầu phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các quốc gia nỗ lực giảm thiểu hoạt động của tội phạm mạng, đồng thời không để hành vi phạm tội được thực hiện trên lãnh thổ mỗi nước.