Hơn 50 triệu cho cặp đèn pha Toyota Raize khiến người dùng Việt 'sửng sốt'

Mạng xã hội mới đây xuất hiện hình ảnh hóa đơn sửa xe Toyota Raize bị va chạm nhẹ tại Việt Nam. Theo đó, chủ xe phải bỏ ra số tiền gần 50 triệu đồng để sửa chữa, khiến nhiều người "sửng sốt" với giá phụ tùng quá cao so với giá trị xe.

Chiếc Toyota Raize va chạm nhẹ bên ngoài nhưng hóa đơn sửa chữa quá cao

Theo đó, chiếc Toyota Raize này chỉ va chạm nhẹ ở phần đầu xe, khiến một bên cản trước bị hư hỏng. Dù không ảnh hưởng đến két nước hay động cơ bên trong, va chạm đã làm bể đèn pha, móp cản trước, gãy pát treo cản bên trong. Đại lý chính hãng báo giá sửa chữa cho phần hư hỏng này lên đến gần 50 triệu đồng.

Đáng chú ý, hóa đơn sửa xe thể hiện phần đèn pha LED trên chiếc Toyota Raize có giá niêm yết hơn 27 triệu đồng. Như vậy, nếu chẳng may va chạm bị bể cả hai đèn xe phía trước, thiệt hại ước tính hơn 54 triệu đồng. Theo quan điểm của nhiều người dùng, giá trị của bộ đèn pha chiếm 10% tổng giá trị xe là quá cao.

Hóa đơn sửa chữa xe Toyota Raize đăng tải trên mạng xã hội

Cũng theo hóa đơn này, phần cản trước của xe có giá gần 3 triệu đồng, chưa bao gồm lưới tản nhiệt 3,371 triệu đồng, nẹp trang trí gần 1 triệu đồng. Đáng chú ý hơn, phần ốp đỡ khóa nắp ca-pô báo giá lên tới 7,3 triệu đồng.

Mức giá cho một bộ đèn pha full-LED trên Toyota Raize nói riêng và một số dòng xe phổ thông nói chung có giá bán rất cao đến mức vô lý, dù hiệu quả chiếu sáng thực tế thấp và ít trang bị công nghệ cao như các bộ đèn LED gắn trên xe sang. Vì thế, người dùng khi sử dụng các dòng xe giá rẻ nhưng lại trang bị đèn full-LED nên có đầy đủ bảo hiểm vật chất để phòng rủi ro.

Hiệu quả chiếu sáng của đèn pha LED trên Toyota Raize không được người dùng đánh giá cao, nhiều người dùng phải chủ động nâng cấp, độ thêm đèn bên ngoài để tăng độ sáng khi thường xuyên di chuyển quãng đường dài. Do đó, nhiều người nêu quan điểm, các dòng xe phổ thông chỉ nên trang bị đèn halogen hoặc bi-halogen thông thường với hiệu quả chiếu sáng tương đương nhưng chi phí thấp, dễ nâng cấp và sửa chữa.

Va chạm chưa ảnh hưởng tới phần động cơ bên trong chiếc Toyota Raize này

Toyota Raize sử dụng chung nền tảng với xe Daihatsu, hồi năm 2022 đã từng bị triệu hồi tại Việt Nam do mối hàn trên ụ giảm chấn phía trước không đảm bảo chịu lực. Trường hợp xấu nhất, xe bị sập gầm, gây mất lái, ảnh hưởng tới an toàn của người lái và hành khách bên trong xe. Ngoài ra, mới đây dòng xe này cũng bị triệu hồi 255 chiếc vì lỗi không bung túi khí. Trên thị trường quốc tế, Toyota Raize cũng dính "bê bối" gian lận thử nghiệm an toàn.

Với nhiều nguyên nhân đến từ chất lượng và an toàn của chiếc xe, Toyota Raize hiện có doanh số chưa thật sự ấn tượng trong phân khúc SUV hạng A tại Việt Nam. Sắp tới, mẫu xe này sẽ gặp nhiều thách thức hơn với sự góp mặt của mẫu xe Hyundai Exter.