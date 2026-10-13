Hơn 500 thanh niên Lâm Đồng sôi nổi tranh tài hội thao

Ngày 13.10, tại Trung tâm thể thao Lâm Đồng, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2026).

Sôi nổi hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ẢNH: CTV

Hội thao thu hút hơn 500 vận động viên cùng đông đảo cổ động viên đến từ các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có bà Đỗ Thị Quế Phương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó giám đốc Sở VH - TT - DL; chị H' Hồng, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Chị H' Hồng nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì, phát triển phong trào thể dục thể thao trong thanh niên ẢNH: CTV

Phát biểu khai mạc, chị H' Hồng nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì, phát triển phong trào thể dục thể thao trong thanh niên, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho hội viên. Đồng thời, chị đề nghị các vận động viên thi đấu trung thực, đoàn kết, tôn trọng trọng tài và đối thủ, chấp hành nghiêm điều lệ, bảo đảm an toàn trong suốt hội thao.

Các vận động viên thi đấu môn nhảy bao bố tại hội thao ẢNH: CTV

Hàng chục thanh niên tham gia tranh tài môn cầu lông tại hội thao ẢNH: CTV

Các vận động viên tranh tài ở 3 môn kéo co, cầu lông và nhảy bao bố tiếp sức. Không khí thi đấu sôi nổi cùng sự cổ vũ nhiệt tình đã tạo nên sân chơi hào hứng, giúp thanh niên các đơn vị giao lưu, rèn luyện sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết.

Không chỉ là hoạt động chào mừng ngày truyền thống của Hội, hội thao còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng hình ảnh thanh niên Lâm Đồng năng động, khỏe mạnh, nhiệt huyết và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2026) ẢNH: CTV

Tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm, chiều 14.10, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức diễn đàn với chủ đề "Thanh niên Lâm Đồng - Tự hào truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam". Đây là dịp để cán bộ, hội viên, thanh niên cùng nhìn lại chặng đường phát triển của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên trong giai đoạn mới.