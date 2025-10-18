Hơn 60 trường ĐH, doanh nghiệp tham gia mạng lưới đào tạo AI và bán dẫn

PGS-TS Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT), phát biểu tại hội nghị ảnh: N.Q

Sáng 18.10, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức Hội nghị công bố thành lập Mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn khu vực phía nam. Hai mạng lưới này được hình thành trên cơ sở thực hiện Quyết định số 374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030.

Điểm nhấn của chương trình là công bố chính thức hai mạng lưới đào tạo xuất sắc về AI và bán dẫn, đánh dấu sự hình thành hệ sinh thái hợp tác-đào tạo-nghiên cứu công nghệ 4.0 khu vực phía nam. Hai mạng lưới này quy tụ 62 trường ĐH và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Cụ thể, Mạng lưới AI hiện có 27 thành viên gồm 20 trường ĐH và 7 doanh nghiệp; Mạng lưới bán dẫn có 35 thành viên gồm 18 trường ĐH và 17 doanh nghiệp. Cùng với mạng lưới này là 2 tổ điều hành mỗi mạng lưới với 8 thành viên, là chuyên gia các trường ĐH và doanh nghiệp.

Chia sẻ về mục tiêu, GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết mỗi mạng lưới hướng tới tổ chức ít nhất 1 chương trình xuất sắc về đào tạo thích ứng, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên sâu cho phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI và công nghệ bán dẫn; trở thành trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về lĩnh vực AI và bán dẫn trong nước và khu vực; trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ AI và bán dẫn xuất sắc trong nước và khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, xã hội và công cuộc phát triển đất nước; thu hút được ít nhất 100 nhà khoa học và chuyên gia giỏi là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu trong mạng lưới.

Chứng kiến lễ ra mắt hai mạng lưới, PGS-TS Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT), nói: "Đây là hai mạng lưới trọng điểm, thuộc nhóm 11 công nghệ chiến lược quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và gần đây là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo".

Theo PGS-TS Phạm Quang Hưng, trong số 13 cơ sở giáo dục ĐH được lựa chọn thì Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là đơn vị dẫn dắt hai mạng lưới thuộc nhóm công nghệ chiến lược AI và công nghệ bán dẫn. Việc hình thành các mạng lưới đào tạo xuất sắc và tài năng là một giải pháp đột phá nhằm phát triển các trung tâm tri thức và công nghệ của đất nước.

Vì vậy, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT), đề nghị Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cùng trường ĐH, viện nghiên cứu nhanh chóng xây dựng kế hoạch hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo và đặt hàng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Các cơ quan quản lý địa phương tạo điều kiện kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng, phát huy thế mạnh khu vực phía nam.