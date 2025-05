Hơn 600 học sinh thi lại do lộ đề: Phụ huynh muốn trường nêu rõ nguyên nhân

Ngày 11.5, Trường THCS Tân Phú (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã có báo cáo gửi Phòng GD-ĐT thành phố về việc đề kiểm tra môn toán lớp 8 học kỳ 2 năm học 2024 - 2025 bị lộ và học sinh phải thi lại vào ngày 10.5.

Đề thi lần 2 khó hơn lần 1?

Liên quan đến việc lộ đề thi xảy ra tại Trường THCS Tân Phú, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một phụ huynh học sinh khối 8 (Trường THCS Tân Phú) cho biết rất bất ngờ khi con mình phải thi lại môn toán vì đề bị lộ.

Người này cũng cho biết, việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của học sinh. Thực tế, sau khi hoàn thành bài thi lại ngày 10.5, cháu đã bật khóc vì chỉ hoàn thành khoảng 60% câu hỏi. Trong khi đề thi trước đó, cháu tự tin hoàn thành khoảng 90% câu hỏi, sau khi về rà lại kết quả.

Phụ huynh trao đổi với nhau sau khi học sinh hoàn thành đề thi lại và than khó ẢNH: C.T.V

"Việc lộ đề thi, nhà trường đã thông báo trên nhóm khối có thể do bị hack, nhưng tôi thấy không hợp lý. Lộ đề thi xong lại ra một đề thi khác, nhiều học sinh thi về đều than khó và không hoàn thành tốt bài thi như mong muốn. Tôi mong nhà trường làm rõ nguyên nhân việc lộ đề thi do đâu và có câu trả lời thỏa đáng cho phụ huynh cũng như các cháu học sinh", phụ huynh này cho biết.

Liên quan đến việc lộ đề thi, theo thông tin từ phụ huynh, tối ngày 8.5, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú đã thông báo đến phụ huynh về việc nhà trường nhận thấy có dấu hiệu kẻ xấu hack thông tin làm lộ đề kiểm tra, nên cho học sinh kiểm tra lại ngày 10.5 để đảm bảo công bằng cho tất cả các học sinh.

Hơn 600 học sinh tại Bình Phước phải thi lại môn toán ngày 10.5 do lộ đề ẢNH: H.G

Sau khi học sinh thi lại ngày 10.5, nhiều phụ huynh phản ánh đề khó. Nhà trường cũng đã phản hồi trên nhóm khối đồng thời giải thích đề thi lần 2 đã bám sát nội dung theo đề lần 1 và sách giáo khoa… Những phần các em không làm được chứng tỏ các em còn lơ là, chưa học kỹ các nội dung trong sách giáo khoa, sách bài tập…

Quy trình ra đề như thế nào?

Theo báo cáo của Trường THCS Tân Phú, về quy trình ra đề và nộp đề kiểm tra, nhà trường giao cho các tổ chuyên môn cử giáo viên ra đề, rồi gửi vào hộp gmail riêng (chuyên để gửi các bài kiểm tra), sau đó Ban giám hiệu lấy xuống duyệt lại và cho in đề.

Khi đề thi môn toán 8 được gửi lên mail, hiệu trưởng lấy xuống lưu vào file trong máy tính vào chiều ngày 7.5, chỉnh sửa lại và in một bản giao cho 1 giáo viên in đề để kiểm tra vào ngày thứ năm (ngày 8.5). Sau đó hiệu trưởng cũng gửi lên cloud trên Zalo cá nhân để về nhà kiểm tra lại một lần nữa.

Sáng 8.5, nhà trường cho học sinh kiểm tra môn toán 8 theo kế hoạch và kết thúc lúc 9 giờ cùng ngày.

Đến khoảng 11 giờ, hiệu trưởng nhận được tin từ cha mẹ học sinh báo tại sao có đề trên mạng từ tối 7.5, trước khi học sinh làm bài kiểm tra. Xác minh lại thông tin, nhà trường thấy đề kiểm tra học sinh gửi cho nhau trên mạng giống 100% so với đề kiểm tra do nhà trường nên đã quyết định cho học sinh làm lại bài kiểm tra vào sáng 10.5, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nhắn cho học sinh và phụ huynh biết thời gian kiểm tra lại.

Trường THCS Tân Phú vẫn đang tiếp tục cho rà soát lại nguyên việc lộ đề thi để có biện pháp xử lý tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.