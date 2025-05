Bình Phước: Hơn 600 học sinh lớp 8 phải thi lại môn toán do...lộ đề

Tối 10.5, lãnh đạo Trường THCS Tân Phú cho biết, vào sáng 8.5, hơn 600 học sinh 15 lớp khối 8 của trường đã hoàn thành bài kiểm tra học kỳ II môn toán. Sau đó, nhà trường nhận được thông tin từ cha mẹ học sinh về việc lộ đề thi từ tối 7.5.

"Sau sự cố đáng tiếc, nhà trường đã kịp thời thông tin đến quý phụ huynh và học sinh; đồng thời thông báo lịch kiểm tra lại và đã thực hiện việc này vào sáng 10.5 để đảm bảo tính công bằng cho tất cả học sinh trong trường. Đồng thời mong cha mẹ học sinh chia sẻ, thông cảm cho sự cố ngoài mong muốn này", lãnh đạo Trường THCS Tân Phú cho hay.

Lộ đề thi khiến 600 học sinh phải thi lại ẢNH: H.G

Lãnh đạo Trường THCS Tân Phú cho biết thêm đang rà soát lại khâu in, sao đề và đã báo cáo cơ quan công an vào cuộc làm rõ, nhằm trả lời đến quý cha mẹ học sinh sớm nhất.

Liên quan đến vụ việc các học sinh phải thi lại do lộ đề, nhiều phụ huynh đã đề nghị nhà trường giải thích rõ lý do vì sao lộ đề, nguồn gốc do đâu?

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Đồng Xoài cho biết đã nắm được sự việc và đã yêu cầu Trường THCS Tân Phú có báo cáo về vụ việc lộ đề thi nêu trên dẫn đến hơn 600 học sinh phải thi lại môn toán.