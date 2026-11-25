Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này do Đinh Lê Hồng Quế, chủ Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, cầm đầu đã rao bán hơn 600 "suất mua nhà ở xã hội", chiếm đoạt trên 150 tỉ đồng của hơn 600 bị hại.

Bà Kim, một người dân tại TP.HCM "rụng rời chân tay" khi đọc báo và biết tin Công an TP.HCM bắt đường dây lừa đảo bán nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt. Bởi trước đó chưa lâu, bà đã được các đối tượng trên tư vấn mua nhà ở xã hội tại dự án và đã chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của một trong các đối tượng bị công an bắt lần này.

Theo bà Kim, bà được một người tên Lê Hoàng Hiệp, tự giới thiệu là người của Công ty cổ phần Đức Mạnh, đang bán suất nội bộ. Bà được người này dẫn đi xem nhà tại dự án (địa chỉ 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM). Thậm chí, người này còn dẫn lên tham quan căn hộ, cho xem bản vẽ thiết kế của căn hộ, của khu chung cư.

Nhiều người bị lừa tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ẢNH: ĐÌNH SƠN

Để tạo lòng tin, bà còn được ông Lê Hoàng Hiệp cho xem các hợp đồng người mua nhà đã ký với các khách hàng trước đó. Hợp đồng dày hơn 20 trang có cả các phụ lục hợp đồng, giá bán và đặc biệt là có chữ ký của bà Nguyễn Thị Ngọc Chi là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đức Mạnh và dấu mộc của công ty.

Người này cam kết nếu bà chuyển trước 500 triệu đồng sẽ được ưu tiên bốc thăm bao đậu suất mua nhà. Thời điểm ấn định bốc thăm là sáng ngày 31.10.2026 tại văn phòng Công ty cổ phần Đức Mạnh ở số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Trước những thông tin trên, bà đã chuyển số tiền như yêu cầu vào tài khoản cá nhân của của ông Lê Hoàng Hiệp và ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đức Mạnh.

"Tôi đã ký tên vào hợp đồng mà ông Hiệp cung cấp. Sau đó, ông Hiệp nói sẽ đưa về cho chủ đầu tư ký và trả lại cho tôi. Nhưng đến nay, tôi vẫn chưa nhận được hợp đồng. Sau một thời gian chuyển tiền và ký hợp đồng, tôi cũng không liên lạc được với ông Hiệp và hôm nay tôi đọc báo biết được thông tin ông Hiệp cùng 36 người khác bị khởi tố trong vụ giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, chiếm đoạt 150 tỉ đồng. Tôi rụng rời chân tay vì biết mình bị lừa", bà Kim nói.

Ông Trần, nhà ở TP.HCM cũng cho biết cách đây chưa lâu, ông và những người thân trong gia đình được một người tên Phạm Thị Na giới thiệu là nhân viên của Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land chào mua các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt. Người này yêu cầu chuyển trước 400 triệu đồng là tiền chênh lệch mua nhà. Đến nay, khi nghe những người của công ty này bị bắt. ông Trần mới tá hỏa vì chỉ một chút nữa thôi gia đình ông gần 10 người đã sập bẫy.

Dù chủ đầu tư cũng như báo chí đã nhiều lần cảnh báo tình trạng lừa đảo tại dự án nhưng số người bị lừa vẫn rất lớn, lên đến hơn 600 người. Sở dĩ có tình trạng này bởi đây là một trong số những dự án nhà ở xã hội có vị trí đẹp nhất TP.HCM hiện nay khi nằm trên địa bàn quận 10 cũ, nay là phường Diên Hồng nhưng giá bán dự kiến chỉ hơn 21 triệu đồng mỗi m2.

Chủ đầu tư treo cảnh báo lừa đảo tại cổng dự án ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngày 25.11, ngay tại cổng dự án chủ đầu tư cũng treo bảng thông báo rất lớn khuyến cáo các thông tin giả mạo liên quan đến việc mua bán căn hộ, nhận đặt cọc, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội... tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt.

Trong thông báo này, Công ty cổ phần Đức Mạnh nói rõ mình là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại phường Diên Hồng đồng thời khuyến cáo người dân hết sức thận trọng, kiểm tra kỹ các vấn đề pháp lý liên quan đến thông tin mua bán căn hộ tại dự án để tránh bị lừa. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về việc người dân tự nộp hồ sơ, đăng ký đặt cọc, thanh toán tiền mua căn hộ cho các cá nhân, đơn vị không phải là chủ đầu tư (việc thanh toán vào tài khoản dự án khác của chủ đầu tư cũng không hợp pháp). Đề nghị người dân chỉ theo dõi thông tin về việc mở bán tại website của Sở Xây dựng, chủ đầu tư và có thể liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư tại địa chỉ: Ban quản lý dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM.