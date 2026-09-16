'Bao đậu' hồ sơ mua nhà ở xã hội với tiền chênh lệch 400 triệu đồng/căn

Trong vai một người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, chúng tôi được đưa vào nhóm zalo "Nhà ở xã hội". Tại đây tôi được một người tên Phạm Thị Na (tên zalo Bình Minh) giới thiệu là nhân viên của Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land chào mua các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM) với cam kết nộp hồ sơ là đậu.

Chúng tôi được Phạm Thị Na cam kết, đăng ký là mua được nhà. Người này đưa cho chúng tôi mã 7 số căn hộ hiện chủ đầu tư đang mở bán ở tầng 4, tầng 5 của block 1 để chọn. Trong đó giá bán căn 35m2 khoảng 788 triệu đồng, căn hộ 37m2 khoảng 800 triệu đồng, căn 43m2 giá 1,2 tỉ đồng. Giá shophouse gốc là 20,5 triệu đồng/m2. Căn hộ giá bán chênh lệch 400 triệu đồng, trong khi shophouse chênh lệch là 850 triệu đồng/căn.

Người này cũng đưa ra tiến độ thanh toán đợt 1 cọc 200 triệu đồng để ráp căn, đợt 2 khi danh sách của Sở Xây dựng duyệt có tên người mua sẽ đóng thêm 200 triệu đồng. Số tiền 400 triệu đồng này là tiền chênh lệch, lót tay đưa ngoài hợp đồng. Đợt 3 sẽ thanh toán 30% giá trị hợp đồng trên giá gốc cho chủ đầu tư và 70% còn lại sẽ vay ngân hàng với lãi suất 5 - 7% trong thời hạn 20 năm.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt thường xuyên xuất hiện các đối tượng lợi dụng để lừa đảo ẢNH: ĐÌNH SƠN

Khi chúng tôi hỏi số tiền 400 triệu đồng thanh toán cho ai và thanh toán như thế nào thì được Phạm Thị Na cho hay, chủ đầu tư ký ủy quyền cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land đứng ra phân phối. Vì vậy bên sàn môi giới sẽ nhận cọc và ráp căn cho người mua. Sau đó sẽ hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ, đảm bảo khách hàng nào cọc rồi, hồ sơ chắc chắn sẽ đạt, không bị loại.

"Nếu khách hàng muốn xem hồ sơ pháp lý có thể xuống công ty xem. Hiện tại đã có danh sách của Sở Xây dựng gửi về duyệt những khách hàng được mua, đang chờ đóng tiền để ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Tất cả các giấy tờ pháp lý tụi em không được phép chụp. Người thật việc thật nên mọi người cứ ghé xem. Hồ sơ của mình bắt buộc phải qua Sở Xây dựng xét duyệt. Nếu mọi người tự đi mua, tự đi làm hồ sơ cũng được nhưng khả năng đậu rất thấp. Hiện tại có rất nhiều thông tin thật giả lẫn lộn nên mọi người cứ tìm hiểu kỹ nhé", bà Phạm Thị Na trấn an.

Khi ghé trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land ở địa chỉ số 492 đường Liên Phường, Khu phố 60, phường Phước Long, TP.HCM các khách hàng được nhân viên tại đây cho xem qua hợp đồng phân phối độc quyền dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do Công ty cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư. Hợp đồng gồm 12 trang nhưng chỉ cho chúng tôi chỉ được xem 2 trang đầu và cuối, có đóng dấu của chủ đầu tư.

Ngoài ra người này cũng cung cấp danh sách khách hàng đã được Sở xây dựng duyệt, hợp đồng mua bán của một số khách hàng đã ký với Công ty cổ phần Đức Mạnh.

Theo quan sát của chúng tôi, đến nay dự án đã hoàn thành xây dựng xong phần thô cũng như cảnh quan ẢNH: ĐÌNH SƠN

Sáng cùng ngày chúng tôi ghé vào văn phòng hướng dẫn của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đức Mạnh đặt tại dự án. Tây đây các nhân viên đều khẳng định dự án chưa hề mở bán, chưa ký hợp đồng cũng như chưa chính thức nhận hồ sơ và yêu cầu người mua quét mã QR để truy cập vào website của chủ đầu tư, tải về các mẫu hồ sơ để về nhà chuẩn bị.

Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Công ty cổ phần Đức Mạnh thì được ông Phú Hoàng, đại diện Công ty khẳng định chưa hề ký phân phối độc quyền với một đối tác, sàn môi giới bất động sản nào. Hiện nay chủ đầu tư vẫn đang soạn hợp đồng mẫu. Dự kiến tháng 10.2026 sẽ nhận hồ sơ sau khi có thông báo của Sở Xây dựng.

Hồ sơ nộp về công ty sẽ xem xét có hợp lệ, đủ điều kiện hay không. Sau đó những hồ sơ đạt sẽ gửi Sở Xây dựng kiểm tra chéo lại một lần nữa. Do dự án nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng nên chắc chắn sẽ phải bốc thăm để chọn người mua. Vì vậy sẽ có trường hợp dù hồ sơ đạt nhưng không bốc được thăm mua nhà. Chính vì vậy không thể có chuyện bao đậu, bán giá chênh lệch vì không biết ai được, ai không. Trong khi đó tất cả giá bán đều theo quy định của Nhà nước đã được duyệt là hơn 21 triệu đồng/m2.

"Trường hợp cam kết bao hồ sơ đậu, bán chênh lệch 100% là lừa đảo. Chúng tôi đã cảnh báo rất nhiều nên khách hàng cần bình tĩnh chờ thông tin chính thức từ Sở Xây dựng, từ chủ đầu tư", ông Phú Hoàng khẳng định.