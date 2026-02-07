'Bí ẩn' chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt

Phản ánh đến Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tiến, nhà ở TP.HCM cho biết, ngay khi có thông tin Công ty cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt thông báo tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại dự án này ông đã liên hệ đến số điện thoại 02363538268 (ghi trong thông báo - NV) và một số điện thoại khác của công ty, nhưng nhân viên công ty trả lời chưa mở bán.

Người này còn cho biết chủ đầu tư chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án. Anh chạy đến địa chỉ công ty tại TP.HCM ở số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM cũng là địa chỉ dự án nhưng tại bảo vệ cho biết dự án chưa mở bán.

Dự án nhà ở xã hội đã xây dựng xong phần thô, có vị trí đẹp nên được khách hàng săn lùng rất nhiều ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tại công trường dự án cũng xuất hiện thông báo hiện nay chủ đầu tư thực hiện công bố thông tin dự án theo Nghị định 100/2024.

Thời gian nhận và kết thúc nhận hồ sơ, số lượng căn hộ để bán và cho thuê sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng khi chủ đầu tư đủ điều kiện.

"Tôi nghĩ dự án đã xây gần hoàn thiện phần thô, đủ điều kiện mở bán rồi. Dù vậy rất khó hiểu vì sao chủ đầu tư có động thái lạ như thế", anh Nguyễn Văn Tiến băn khoăn.

Chị Hoài Thương, sinh sống gần dự án cũng cho biết, chị đã "canh me" từ lâu, chỉ chờ chủ đầu tư mở bán là đăng ký ngay vì chị cũng nằm trong đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Chính vì vậy, khi nghe thông tin dự án nhận tiếp nhận hồ sơ trong quý 1/2026, lập tức chị đã liên hệ với công ty theo các thông tin trong thông báo để mua nhà. Thế nhưng, các kênh liên hệ đều không được. Điện thoại bàn của công ty đến giờ đã bị khoá, luôn trong chế độ bận, không gọi được.

Chị cũng như nhiều khách hàng khác đến văn phòng của công ty ở TP.HCM nhưng tại đây không có người, chỉ có một bảo vệ đang canh giữ dự án.

"Trước đây, có nhiều sàn môi giới còn nhận cọc mua nhà từ khách hàng. Nhưng dự án có quá nhiều thông tin gây nhiễu nên tôi không dám. Nay chủ đầu tư có thông báo chính thức chúng tôi cũng không liên hệ được. Có thể dự án đã có người đăng ký mua hết từ lâu, nay chủ đầu tư chỉ làm các động tác để hợp thức hóa", chị Hoài Thương nói.

Chủ đầu tư là Công ty Đức Mạnh có nhiều "pha" hành xử khó hiểu liên quan đến dự án này ẢNH: ĐÌNH SƠN

Được biết, dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt nằm trên mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (khu vực quận 10 cũ) được khởi công năm 2019 gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, với tổng cộng 1.254 căn hộ. Trong đó, 1.025 căn là nhà ở xã hội, gồm 755 căn để bán và 270 căn cho thuê.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án sẽ hoàn tất thi công sau 15 tháng và hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng sau 18 tháng kể từ tháng 2.2025. Công ty Cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án dự kiến bàn giao và đưa công trình vào sử dụng vào tháng 8.2026.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đang nhận được sự quan tâm lớn của người mua nhà nhờ vị trí trung tâm TP.HCM, đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành. Đây cũng là khu vực sầm uất của TP.HCM nhưng giá công bố lại rất rẻ, chỉ khoảng 21 triệu đồng/m2.

Thời gian qua, dự án thường xuyên xuất hiện các thông tin nhận đặt cọc, mở bán rồi lại thông báo dừng triển khai bán hàng. Chính quyền địa phương cũng liên tục đưa ra các cảnh báo khách hàng tỉnh táo để không bị sập bẫy lừa đảo mua nhà ở xã hội.