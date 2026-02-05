TP.HCM mở bán nhà ở xã hội ngay trung tâm giá chỉ hơn 21 triệu đồng/m2

Theo đó, chủ đầu tư mở bán khối A1, A2 và một phần khối nhà B2 thuộc dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM (quận 10 cũ), với 755 căn hộ diện tích dao động từ 34.53 m2 đến 77.01 m2.

Việc mở bán gồm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một bán 377 căn hộ, giai đoạn hai bán 378 căn hộ.

Giá bán nhà ở xã hội của dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do chủ đầu tư tự xây dựng và được đơn vị tư vấn có năng lực thẩm tra, với mức giá 21.661.671 đồng/m2.

Đến nay, chủ đầu tư Đức Mạnh mới chính thức mở bán nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại luật Nhà ở 2023.

Thời gian hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ trong quý 1/2026 tại website chủ đầu tư: https://ducmanhgroup.com. Đồng thời nộp hồ sơ bản cứng để đối chiếu sau khi hồ sơ nộp online được chấp thuận tại địa chỉ: 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Dự án có quy mô gồm 4 khối nhà, mỗi khối cao 25 tầng, 1 tầng hầm liên thông. Các tầng khối đế (tầng 1, 2, 3) được bố trí làm nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, thương mại, từ tầng 4 - 25 chức năng ở.

Dự án có tổng số 1.254 căn hộ gồm phần nhà ở xã hội và phần nhà ở thương mại bán theo giá kinh doanh thương mại. Hiện nay dự án đã xây dựng xong phần thô.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã lưu ý chủ đầu tư có trách nhiệm phải công khai đầy đủ các thông tin theo quy định của luật Kinh doanh bất động sản. Đồng thời chỉ được ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội với khách hàng khi đủ điều kiện được bán, cho thuê và giá bán, giá cho thuê được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở.