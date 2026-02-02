Sở Xây dựng TP.HCM lên tiếng về đề xuất 'siết' nhà ở xã hội

Sở Xây dựng cho biết, trước đây việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội trong các dự án bất động sản có ba hình thức bằng tiền, bằng nhà, bằng đất.

Đến nay chỉ có hai hình thức bằng tiền hoặc bằng đất. Riêng đối với việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng đất thì có hai hình thức bằng đất tại dự án bất động sản hoặc tại vị trí khác ngoài phạm vi dự án đó.

Qua rà soát, Sở Xây dựng đã tổng hợp được khoảng 90 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư từ quỹ đất 20% trong các dự án bất động sản.

Hiện nay các doanh nghiệp đang hoang mang, lo lắng trước quan điểm của Sở Xây dựng TP.HCM. Bởi nhiều dự án nhà ở xã hội chậm không phải lỗi của doanh nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trên cơ sở ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về nhu cầu nhà ở xã hội, quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại khu vực để có báo cáo, tham mưu UBND TP.HCM quyết định việc chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện nhà ở xã hội tại dự án theo các hình thức: Dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất ở vị trí khác hoặc đóng tiền tương đương khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Về cơ chế hoán đổi quỹ đất, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 76/2025, trường hợp quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được đề xuất phê duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác trong cùng khu vực phát triển nhà ở xã hội thì phải bảo đảm có diện tích đất theo quy hoạch là đất ở tương đương hoặc lớn hơn diện tích đất ở có dành để xây dựng nhà ở xã hội đã được duyệt.

Trường hợp quỹ đất hoán đổi không cùng khu vực phát triển nhà ở xã hội thì phải bảo đảm điều kiện có diện tích đất theo quy hoạch là đất ở và có giá trị tương đương hoặc lớn hơn giá trị quỹ đất nhà ở xã hội của dự án thương mại.

Đồng thời, nhà ở, công trình xây dựng tại quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội ở vị trí cũ chỉ được đưa vào kinh doanh sau khi dự án nhà ở xã hội hoán đổi được đưa vào kinh doanh.

Về cách thức xác định số tiền chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 261/2025 của Chính phủ. Số tiền chủ đầu tư nộp được nộp vào ngân sách địa phương và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về Quỹ nhà ở quốc gia.

Nhiều dự án chậm triển khai do vướng các quy định của pháp luật ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, trong một hội thảo về nhà ở xã hội mới đây, ông Phạm Minh Mẫn, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, Sở Xây dựng TP.HCM đang tham mưu UBND TP.HCM ban hành các biện pháp nhằm "siết" trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai nhà ở xã hội, khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc né tránh nghĩa vụ dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại. Phát biểu của lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM gây nhiều ý kiến tranh cãi... nên Sở lên tiếng giải thích rõ hơn.