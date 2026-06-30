Giữa thời đại mà các loại máy móc công nghiệp có thể rang xong một mẻ cà phê chỉ trong vỏn vẹn 15 phút, thì sự kỳ công, tỉ mẫn của tiệm cà phê Ba Lù tọa lạc tại chợ Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TP.HCM) lại trở thành một điểm nhấn tĩnh lặng. Phương pháp thủ công này chính là chìa khóa tạo nên hương vị độc quyền của một quán cà phê đã tồn tại ngót nghét gần một thế kỷ giữa lòng Chợ Lớn.

Hơn 70 năm đỏ lửa lò rang: Bí quyết cà phê thủ công níu chân khách ở Chợ Lớn

Không sử dụng hóa chất tạo mùi, hương vị đậm đà của cà phê Ba Lù được đánh thức bằng một chu trình khép kín đầy tính nghệ thuật của lửa và các nguyên liệu truyền thống. Để có được những hạt cà phê đen bóng, mấu chốt nằm ở sự khéo léo canh lửa và thời điểm thêm thắt gia vị của người thợ.