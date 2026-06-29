Chỉ với vài ngàn đồng, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu những bức ảnh check-in ăn nhà hàng, du thuyền, đồ hiệu hay xe sang để đắp lên mình một lớp vỏ bọc hào nhoáng trên mạng xã hội.

Trào lưu mua ảnh ‘phông bạt’: Vỏ bọc hoàn hảo hay liều thuốc độc tinh thần?

Qua góc nhìn của các bạn trẻ và chuyên gia Tâm lý học, video bóc trần những hệ lụy sâu sắc đằng sau trào lưu "phông bạt": từ sự rạn nứt niềm tin trong các mối quan hệ đời thực, khao khát được công nhận đến mức đánh mất chính mình, cho đến những tổn thương dai dẳng về sức khỏe tinh thần.