Mua ảnh check-in giá 10.000 đồng/tấm để 'phông bạt' cuộc sống sang chảnh

Một bài đăng rao bán ảnh check-in trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc sống "sang chảnh" với ảnh check-in giá 10.000 đồng/tấm

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads, xuất hiện hàng loạt tài khoản rao bán ảnh check-in. Người bán giới thiệu sở hữu kho ảnh tự chụp với nhiều chủ đề khác nhau: ăn uống cao cấp, nghỉ dưỡng sang trọng, chơi thể thao nhà giàu, mua sắm hàng hiệu…

Mức giá khiến nhiều người bất ngờ. Có người bán chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng cho một bức ảnh, trong khi các bộ ảnh "cao cấp" hơn như: khoang thương gia, sân golf, nhà hàng nổi tiếng hoặc resort hạng sang được bán với giá từ vài chục ngàn đồng mỗi tấm. Một số người bán còn cam kết mỗi ảnh chỉ bán một lần nhằm tạo cảm giác độc quyền cho người mua.

Theo ghi nhận từ các bài đăng công khai, nhiều người bán cho biết đã nhận hàng trăm đơn chỉ trong vài ngày. Tài khoản ngocanh… cho biết kiếm được khoảng 4 triệu đồng nhờ bán gần 300 ảnh và video được chụp trong những chuyến du lịch hoặc trải nghiệm cá nhân trước đó.

Nguyễn Khánh Linh (24 tuổi, làm việc ở P.Sài Gòn, TP.HCM), cho biết đã từng mua 6 ảnh để check-in. "Nhiều khi muốn người khác nhìn vào thấy mình năng động, có gu, có trải nghiệm", Linh chia sẻ.

Những bức ảnh check-in có giá bán khoảng 10.000 đồng/tấm ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

Anh Trần Quốc Bảo (32 tuổi, làm việc ở đường Hai Bà Trưng, P.Xuân Hoà, TP.HCM) cho rằng nhu cầu xây dựng hình ảnh cá nhân không còn giới hạn ở những người nổi tiếng hay người làm sáng tạo nội dung. "Sinh viên, nhân viên văn phòng... đều quan tâm đến việc tạo dựng một trang cá nhân hấp dẫn hơn. Đó là lý do có trào lưu này", anh Bảo nói.

Đỗ Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ ở ấp 4B, xã Bình Mỹ, TP.HCM), nhìn nhận trào lưu mua bán ảnh check-in phản ánh một thay đổi lớn trong cách người trẻ sử dụng mạng xã hội.

"Nếu trước đây mọi người đăng ảnh để lưu giữ kỷ niệm thì bây giờ nhiều người đăng ảnh để kể một câu chuyện về bản thân. Khi mục tiêu là xây dựng hình ảnh cá nhân, việc tìm kiếm những hình ảnh bắt mắt trở thành nhu cầu dễ hiểu", Nam nói.

Không phải ai mua ảnh check-in cũng nhằm mục đích thể hiện sự giàu có. Theo một số người trẻ, nhiều bộ ảnh được mua đơn giản vì phù hợp với nội dung họ muốn đăng tải.

Nguyễn Thùy Trang (27 tuổi, ngụ ở đường số 6, P.Tam Bình, TP.HCM), cho biết cô từng nhận lời đề nghị của người khác cần mua ảnh cà phê, du lịch hoặc các khung cảnh đẹp để minh họa cho bài viết trên trang cá nhân.

"Có người viết về cảm xúc, về công việc, về cuộc sống nhưng lại không có ảnh phù hợp. Họ tìm ảnh trên mạng thì sợ bị trùng hoặc dính bản quyền. Vì vậy có người chọn mua những bộ ảnh có sẵn để dùng", Trang nói.

Nguyễn Thị Thảo Vy (28 tuổi, chủ một shop thời trang, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM), cho biết khách hàng không chỉ tìm mua ảnh nhà hàng sang trọng hay resort cao cấp. Nhiều người đặt mua ảnh đi học, đi làm, uống cà phê, đọc sách, tập thể thao hoặc các hoạt động hằng ngày. "Điều này cho thấy nhu cầu của người mua đa dạng hơn so với cách nhìn đơn thuần rằng tất cả đều muốn… khoe giàu", Vy kể.

Những bức ảnh check-in ở sân bay, nhà hàng... được rao bán trên mạng xã hội ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

Áp lực vô hình từ văn hóa so sánh

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng không thể phủ nhận vai trò của tâm lý so sánh xã hội trong sự phát triển của trào lưu này.

Chuyên gia tâm lý Lê Mỹ Cẩm Hoài, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM), nhận định mạng xã hội tạo ra môi trường mà ở đó con người liên tục tiếp xúc với những hình ảnh đẹp, thành công và nổi bật.

"Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy hàng trăm người đi du lịch, ăn uống ở những nơi đẹp, mua sắm những món đồ đắt tiền hoặc trải nghiệm những điều thú vị. Điều đó vô tình tạo ra cảm giác rằng cuộc sống của người khác luôn hấp dẫn hơn cuộc sống của mình", bà Hoài phân tích.

Theo bà Hoài, khi khoảng cách giữa thực tế và hình ảnh lý tưởng ngày càng lớn, một số người có xu hướng tìm cách thu hẹp khoảng cách đó thông qua việc xây dựng phiên bản bản thân mà họ mong muốn xuất hiện trên mạng xã hội.

"Không phải ai cũng làm điều này vì muốn lừa dối. Nhiều trường hợp đơn giản là mong muốn được công nhận, được chú ý hoặc cảm thấy mình không bị tụt lại phía sau. Đó cũng là lý do những bộ ảnh về sân golf, khoang thương gia, khách sạn 5 sao hay nhà hàng sang trọng thường có sức hút lớn. Chúng là những biểu tượng dễ nhận biết của sự thành công, dư dả hoặc phong cách sống hiện đại", bà Hoài nói.

Nhiều người trải nghiệm dịch vụ sang trọng, chụp hình và bán cho người khác ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

Ở góc độ khác, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hương, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm (P.An Khánh, TP.HCM), nhìn nhận trào lưu mua bán ảnh check-in có thể xem là một biểu hiện của thời đại số, nơi hình ảnh cá nhân ngày càng có giá trị.

"Nó phản ánh nhu cầu thể hiện bản thân, nhu cầu kết nối, nhu cầu được nhìn nhận tích cực và mong muốn tạo dựng bản sắc cá nhân trên không gian mạng", bà Hương nói.

Bà Hương cũng cho rằng thay vì chỉ trích hay gán nhãn tiêu cực cho những người tham gia trào lưu này, điều quan trọng là hiểu những nhu cầu tâm lý phía sau.

"Con người luôn có nhu cầu được công nhận và thuộc về một cộng đồng nào đó. Mạng xã hội chỉ là môi trường mới khiến những nhu cầu ấy được thể hiện theo những cách khác trước", bà Hương nói.

Trong khi đó, nhiều người trẻ cũng nhìn nhận hiện tượng này như một trào lưu nhất thời của mạng xã hội. Giống nhiều xu hướng từng gây sốt trước đây, sức hút của việc mua bán ảnh check-in có thể sẽ giảm dần khi sự tò mò qua đi.