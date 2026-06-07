Đến check-in vườn hoa đang ‘gây sốt’ và nhận cái kết... ngỡ ngàng

Tìm đến check-in sau những clip lung linh trên mạng

Theo ghi nhận sáng cuối tuần tại khu vực vườn hoa huệ mưa ở Công viên Gia Định (TP.HCM), nhiều bạn trẻ diện váy áo xinh xắn, mang theo máy ảnh để chụp ảnh check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Tuy nhiên, thực tế không còn giống như những hình ảnh, clip được chia sẻ.

Bạn trẻ tìm đến check-in với hoa huệ mưa đang "gây sốt" ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đặng Thị Lâm Hà (27 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết cô quyết định đến công viên sau khi xem một đoạn clip về vườn hoa huệ mưa trên mạng xã hội.

“Mình vừa mới xem clip đó ngày hôm qua, thấy thời gian đăng tải cũng chỉ mới cách đây khoảng một ngày. Nhìn vườn hoa đẹp quá nên sáng nay được nghỉ mới ra chụp ảnh. Nhưng hiện tại hoa đã bị tàn khá nhiều, không còn đẹp như trên trong clip mình xem nữa. Mình nghĩ chắc do loại hoa này mau tàn. May là công viên rộng, có nhiều bóng mát nên mình tìm những góc khác để chụp ảnh”, Hà chia sẻ.

Lâm Hà cho biết tìm đến check-in với vườn hoa sau khi xem những clip trên mạng xã hội ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tương tự, chị Dương Mai Hương (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng ba người bạn cũng tranh thủ ghé công viên vào sáng cuối tuần với hy vọng có được những bức ảnh đẹp cùng vườn hoa đang gây sốt.

“Năm ngoái mình có check-in với vườn hoa hẹ hồng ở đây một lần rồi, thời điểm đó hoa nở rộ đẹp lắm, mình thấy mà ngỡ ngàng, đứng vô là có ảnh đẹp mà không cần chỉnh sửa. Năm nay thấy mọi người chia sẻ hoa đang nở tụi mình cũng tranh thủ ghé qua. Tuy nhiên, đến đây mới thấy thực tế hoa đã tàn đi nhiều. Mình nghĩ chắc do loại hoa này mau tàn”, chị Hương nói.

Chị Hương cho rằng việc cập nhật tình hình hiện tại của vườn hoa là cần thiết để người sau tìm đến không phải thất vọng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị Hương còn nói đùa rằng hàng trên mạng và hàng thực tế khác xa nhau quá. Theo chị, việc cập nhật tình hình thực tế là cần thiết để những người đang có ý định tìm đến không quá kỳ vọng. “Thật sự mình cũng mong muốn mọi người nắm được thông tin tình hình hiện tại, chứ nếu ai cũng háo hức tìm đến mà thấy thế này thì hụt hẫng tội lắm. Nhất là những người phải đi một quãng đường xa, còn tụi mình may mắn cũng ở gần đây", chị cho biết.

Dù hoa đã tàn vẫn tìm thấy niềm vui riêng

Không chỉ người lớn, nhiều học sinh cũng tranh thủ dịp cuối tuần mang máy ảnh đến ghi lại những khoảnh khắc cùng vườn hoa huệ mưa.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều bạn trẻ vẫn tìm những góc hoa còn tươi để lưu giữ kỷ niệm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Từ Ngọc Linh (học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn) và Mai Quỳnh Thanh Như (học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám), cho biết các em đã lên kế hoạch đến công viên sau khi xem những hình ảnh được chia sẻ trên mạng.

“Em thấy hơi buồn vì hoa không còn đẹp như tụi em thấy trên mạng. Tuy nhiên, vẫn có thể lựa những góc hoa còn nở tươi để chụp ảnh. Tuy không có vườn hoa rực rỡ, nhưng chụp ảnh với khung cảnh cây cối thoáng đãng thế này lên ảnh cũng khá xinh”, Ngọc Linh chia sẻ.

Dù không còn khoe sắc rực rỡ, vườn hoa vẫn thu hút một số người dừng chân chụp ảnh. Với không ít người, đến công viên không chỉ để săn ảnh mà còn là dịp thư giãn, tận hưởng không gian xanh hiếm có giữa lòng thành phố.

Hiện tại, phần lớn hoa đã dần tàn, không còn nở rộ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Có những bạn trẻ mang máy ảnh đến để chụp hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị Phùng Thị Hạ (31 tuổi, ngụ TP.HCM), cho rằng việc hoa dần tàn là điều hoàn toàn tự nhiên.

“Hoa mà thì sẽ có lúc nở rộ rực rỡ, có lúc cũng phải tàn, nhưng xui là mình đến lúc nó đã dần tàn thì cũng phải chấp nhận thôi. Vườn hoa này mà nở rộ chắc chắn sẽ rất đẹp. Hiện tại mình thấy cũng không quá thất vọng, vì không chụp được với hoa mình vẫn có thể dẫn con đi dạo, chạy nhảy và hít thở không khí trong lành”, chị Hạ nói.

Chị Hạ đưa con gái đến công viên để vui chơi và chụp ảnh cùng vườn hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dần trưa, vẫn có những nhóm bạn trẻ mang máy ảnh tìm đến vườn hoa để chụp ảnh. Tuy hoa không còn được rực rỡ, nhưng họ vẫn tranh thủ tìm những góc chụp đẹp để lưu giữ vài khoảnh khắc trong buổi sáng cuối tuần.