Hoa giấy nhuộm rực phố cổ Hội An, giới trẻ mê mẩn check-in mùa hè

Đến Hội An vào những ngày đầu hè, du khách không chỉ ấn tượng bởi những mái ngói phủ màu thời gian, những bức tường vàng đặc trưng hay nhịp sống chậm rãi, bình yên, mà còn bị cuốn hút bởi những giàn hoa giấy đang vào độ nở rộ.

Trên các tuyến đường quen thuộc như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… từng chùm hoa đua nhau khoe sắc dưới nắng, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Hoa giấy nhuộm rực phố cổ Hội An, giới trẻ đổ xô check-in mùa hè ẢNH: VIẾT NHUNG

Những gam màu hồng, trắng, cam, đỏ phủ kín trước hiên nhà, vắt mình qua những mái ngói cổ hay buông rủ trên các bức tường vàng khiến cả phố cổ trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Dưới ánh nắng đầu hè, sắc hoa càng thêm rực rỡ, làm bừng sáng không gian vốn đã đậm chất hoài niệm của Hội An.

Nhiều giàn hoa giấy phủ kín tạo thành những mái vòm tự nhiên, vừa che bóng mát vừa trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách. Ánh nắng len qua từng tán hoa, in xuống mặt đường những khoảng sáng đầy nghệ thuật, khiến bất kỳ góc phố nào cũng có thể trở thành một khung hình đẹp.

Vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy sức sống của hoa giấy khiến loài hoa này trở thành "phông nền quốc dân" cho những bộ ảnh check-in tại phố Hội. Nhiều du khách lựa chọn diện trang phục trắng, kết hợp cùng nón lá để lưu lại những khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa không gian cổ kính.

Với nhiều người trẻ, chụp ảnh bên giàn hoa giấy đã trở thành một trải nghiệm không thể thiếu khi đến phố cổ Hội An vào mùa hè.

Sắc hoa bung nở khắp các nẻo đường không chỉ tô điểm cho vẻ đẹp cổ kính của phố Hội mà còn mang đến một sức sống mới, khiến du khách mê mẩn mỗi khi ghé thăm ẢNH: VIẾT NHUNG

Nguyễn Hoài An (23 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) cho biết cùng với bạn bè của mình đã lên kế hoạch đến phố cổ Hội An đúng dịp tháng 5 vì biết đây là thời điểm hoa giấy nở đẹp nhất.

Hoài An cho hay đi giữa những con đường ngập sắc hoa, mình có cảm giác như đang bước vào một bộ phim rất thơ. Hoa giấy ở Hội An không quá cầu kỳ nhưng lại tạo nên vẻ đẹp rất riêng, vừa bình yên vừa rực rỡ. Chỉ cần đứng dưới một giàn hoa thôi cũng đủ thấy mùa hè thật dịu dàng.

Trong khi đó, Hoài Thương (25 tuổi, đến từ thành phố Hà Nội) cho biết cô đặc biệt ấn tượng với sự hòa quyện giữa vẻ cổ kính của phố Hội và sắc màu tươi mới của hoa giấy.

Những giàn hoa giấy rực rỡ dường như đã trở thành “biểu tượng mùa hè” của phố cổ Hội An ẢNH: VIẾT NHUNG

"Mình từng xem rất nhiều hình ảnh Hội An trên mạng xã hội nhưng khi trực tiếp ngắm nhìn mới cảm nhận hết được vẻ đẹp nơi đây. Những giàn hoa giấy buông xuống trước hiên nhà, kết hợp với tường vàng và ánh nắng khiến khung cảnh trở nên cực kỳ lãng mạn. Mình hiểu vì sao nhiều người cứ muốn quay lại Hội An vào mùa hoa giấy", Hoài Thương bày tỏ.

Không chỉ có hoa giấy, thời điểm này phố cổ Hội An còn được tô điểm bởi những chùm hoa sử quân tử nở rực rỡ ven đường, góp phần tạo nên bức tranh mùa hè đầy màu sắc và thơ mộng, níu chân du khách gần xa.

Nhiều tuyến đường đi bộ ở phố cổ Hội An rực rỡ sắc hoa ẢNH: VIẾT NHUNG

Một con phố với những bức tường vàng đặc trưng và giàn hoa giấy rực hồng trải dài ẢNH: VIẾT NHUNG

Đến với Hội An những ngày này, bên cạnh vẻ đẹp hoài cổ của mái ngói rêu phong, du khách còn bị hút hồn bởi sắc hoa giấy nở rộ khắp các nẻo đường. Dưới cái nắng vàng ươm, "bức tranh" phố cổ hiện lên tràn đầy sức sống ẢNH: VIẾT NHUNG

Hình ảnh hoa giấy phủ kín mái ngói âm dương, tạo thành một "mái vòm" tự nhiên che bóng mát cho con đường nhỏ ẢNH: VIẾT NHUNG

Những chùm hoa giấy đủ màu (hồng, trắng, cam) rủ xuống từ mái nhà cổ, tạo hiệu ứng như một dòng thác màu sắc ẢNH: VIẾT NHUNG

Nhiều bạn trẻ mê mẩn check-in dưới giàn hoa giấy ẢNH: VIẾT NHUNG

Hoa giấy tại phố cổ Hội An có đủ sắc màu, từ hồng cánh sen, trắng tinh khôi đến cam rực rỡ. Những cành hoa vươn dài, rũ xuống trên nền tường vàng tạo nên một khung cảnh lãng mạn, đẹp như tranh vẽ ẢNH: VIẾT NHUNG

Những giàn hoa không chỉ để ngắm mà còn tạo thành những mái vòm tự nhiên, che bóng mát cho du khách. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống mặt đường những vệt sáng lung linh, làm tăng thêm vẻ huyền ảo cho phố Hội ẢNH: VIẾT NHUNG

Các bạn trẻ rạng rỡ check-in bên "phông nền" lý tưởng ẢNH: VIẾT NHUNG

Vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy sức sống của hoa giấy đã biến nơi đây thành phông nền "sống ảo" không thể hoàn hảo hơn ẢNH: VIẾT NHUNG

Việc check-in cùng hoa giấy dường như đã trở thành một thủ tục "phải có" khi ghé thăm phố cổ ẢNH: VIẾT NHUNG

Không chỉ có hoa giấy, phố cổ Hội An những ngày này còn được tô thắm bởi những đóa hoa sử quân tử thơm ngát, khiến hành trình khám phá của du khách thêm phần thi vị và đáng nhớ ẢNH: VIẾT NHUNG



