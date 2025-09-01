Hơn 800 người thi công 'xuyên lễ' trên các công trình lưới điện miền Nam

Đại diện EVNSPC cho hay, với nỗ lực cao nhất để đưa các dự án sớm về đích, các lãnh đạo Tổng công ty không nghỉ lễ mà trực tiếp đến các công trường để động viên, chia sẻ và tri ân lực lượng thi công - những người đang "gác" kỳ nghỉ lễ đặc biệt với người thân - để cùng ngành điện miền Nam đẩy nhanh tiến độ, để các công trình lưới điện quan trọng về đích, sớm được đưa vào hoạt động.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức kiểm tra công trường, thăm và động viên công nhân thi công dịp lễ 2.9 công trình Trạm 110kV Hồ Tràm và đường dây đấu nối ẢNH: EVNSPC

Ngay từ sáng 31.8, Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức đã có mặt tại Đồng Nai, trực tiếp kiểm tra các công trình KfW trung hạ thế tỉnh Đồng Nai và dự án Phân pha đường dây 110kV Trị An - Thạnh Phú và nhánh rẽ TBA 110kV công nghệ cao. Trước đó, ngay sáng 30.8 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ - ông Đức cũng đã có mặt tại công trình Trạm 110kV Hồ Tràm và công trình Đường dây 110kV Tân Thành - Trạm 220kV Hàm Tân 2, để thăm hỏi, tặng quà cho công nhân đang thi công trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức tặng quà động viên công nhân thi công xuyên lễ tại công trình Đường dây 110kV Tân Thành - Trạm 220kV Hàm Tân 2, tỉnh Lâm Đồng vào chiều 30.8 ẢNH: EVNSPC

Các thành viên HĐTV EVNSPC Lê Xuân Hải, Lê Hoàng Oanh, Bành Đức Hoài; các Phó tổng giám đốc Lâm Xuân Tuấn, Hứa Thanh Nhàn, Đoàn Đức Hưng, Đào Hòa Bình cùng Chủ tịch Công đoàn Lê Xuân Thái cũng trực tiếp xuống công trường tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, Cà Mau, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long… kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho dự án và động viên sự nỗ lực của lực lượng thi công xuyên lễ.

Thi công tại công trình Đường dây 110kV Tân Thành - Trạm 220kV Hàm Tân 2, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: EVNSPC

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Lê Tấn Đạt - Ban Quản lý Dự án lưới điện miền Nam, chuyên quản công trình "Phân pha dây dẫn ĐZ110kV từ 171 Minh Phong - 171 An Biên" bộc bạch: "Có sự thăm hỏi, quan tâm, động viên khiến anh em công nhân, kỹ sư thấy ấm lòng, tiếp thêm động lực". Ông Nguyễn Chí Tâm - Công ty CP Xây dựng Thương mại Sang Phương Nam cũng đồng tình, chính sự quan tâm, sát sao từ lãnh đạo EVNSPC trong dịp lễ đã tiếp thêm động lực để các nhà thầu và anh em công nhân nỗ lực nhiều hơn.

Thành viên HĐTV EVNSPC - ông Lê Xuân Hải thăm công trường, tặng quà động viên tinh thần cán bộ, công nhân thi công xuyên lễ trên công trường Dự án xuất tuyến 220kV Vĩnh Long 3 - Vũng Liêm ẢNH: EVNSPC

Tinh thần làm việc xuyên lễ, xuyên tết đã được EVNSPC quán triệt ngay từ đầu năm 2025. Ông Ca Chí Điền - kỹ sư chuyên quản công trình "Các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Giá Rai", Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam chia sẻ: "Những phần quà giản dị cùng lời động viên chân thành đã tiếp thêm động lực cho anh em công nhân trong những ngày làm việc xa nhà, xa gia đình".







