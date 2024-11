Hơn 8.000 học sinh một quận tại TP.HCM hưởng lợi từ một dự án

Hôm nay, 27.11, tại quận Bình Tân, TP.HCM diễn ra lễ tổng kết dự án "Xây dựng trường học an toàn và chất lượng cho trẻ em quận Bình Tân, TP.HCM".

Học sinh tại các trường tiểu học ở quận Bình Tân, TP.HCM được thụ hưởng dự án ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Dự án "Xây dựng trường học an toàn và chất lượng cho trẻ em quận Bình Tân, TP.HCM" do Quỹ gia đình và trẻ em Đài Loan (TFCF) tài trợ; tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) hợp tác với Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện.

Dự án trên được tổ chức tại 3 trường tiểu học tại quận Bình Tân là Trường tiểu học Tân Tạo A; Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Bình Trị Đông.

Ban tổ chức cho biết sau hơn 3 năm, từ tháng 3.2021 đến tháng 11.2024, với ngân sách tương đương hơn 10,5 tỉ đồng, dự án này đã trao tặng và lắp đặt 234 máy tính; 3 hệ thống lọc nước bằng năng lượng mặt trời; thiết lập 3 phòng tư vấn tâm lý cho học sinh; hỗ trợ hơn 3.300 đầu sách tham khảo cho các thư viện xanh trong các trường tham gia chương trình.

Dự án hỗ trợ 120 suất học bơi cho học sinh; trang bị tủ sách, kệ sách, dù che nắng để xây dựng mới 1 thư viện xanh ngoài trời; 2 hệ thống lưới lan che sân trường, 45 bộ bàn ghế, sửa chữa nhà vệ sinh.

Dự án giúp hơn 8.000 em học sinh quận Bình Tân được hưởng lợi ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Bên cạnh các hỗ trợ về vật chất, dự án còn tổ chức nhiều khóa tập huấn và nhiều chương trình truyền thông về quyền trẻ em cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Đáng chú ý, dự án đã nghiên cứu về nhu cầu tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ học sinh và giáo viên các trường tham gia dự án thiết lập và xây dựng các góc tham vấn tâm lý cho học sinh. Những hoạt động này góp phần xây dựng trường học ở quận Bình Tân thành các trường học an toàn và hạnh phúc.

Phát biểu tại lễ tổng kết, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, cho biết: "Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em quận Bình Tân một cách thực chất, với các hoạt động hỗ trợ cả phần cứng và phần mềm. Quận Bình Tân có hơn 800.000 dân, rất nhiều trong số đó là người nhập cư, địa phương luôn có nhu cầu cấp thiết phải xây dựng trường học. Dự án đã hỗ trợ hơn 8.000 em học sinh hưởng lợi vì đã góp phần hỗ trợ các trường trong địa bàn tham gia dự án trở thành trường học an toàn và hạnh phúc".

"Chúng tôi ghi nhận đóng góp của dự án vào việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 4 về đảm bảo giáo dục chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người mà Liên Hiệp Quốc đã khởi xướng và Việt Nam đã tích cực tham gia", bà Lê Thị Ngọc Dung nói.