Hơn 90 ngày thần tốc hoàn thành Tượng đài Giọt nước dành tặng TP.HCM

Với kinh phí hơn 263 tỉ đồng, do Sun Group tài trợ toàn bộ, công trình được hoàn thiện ngay trước thềm Tết Bính Ngọ trong thời gian kỷ lục hơn 90 ngày đêm không ngừng nghỉ.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ tạo ra một “khoảng lặng xanh” giữa trung tâm siêu đô thị TP.HCM

Hơn 90 ngày đêm thi công thần tốc dành tặng TP.HCM một biểu tượng mới

Công viên được khánh thành tối 12.2 trong bối cảnh tiến độ đặc biệt gấp rút, nhằm kịp đưa vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán - thời khắc người Việt hướng về cội nguồn, tri ân và tưởng niệm. Công trường vận hành theo mô hình 3 ca 4 kíp liên tục; cao điểm có thời điểm hơn 500 kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm.

Trong điều kiện cận Tết không dễ huy động nhân lực và thiết bị, nhà thầu vẫn duy trì mật độ thi công liên tục. Ba nhà máy gia công đá hoạt động suốt 40 ngày để khai thác hơn 2.500 m³ đá thô, tạo ra 1.350 m³ thành phẩm phục vụ thi công trên diện tích hơn 23.000 m².

Đội ngũ thực hiện còn phải chạy đua từng ngày để gom đủ nguồn đá granite Ấn Độ cao cấp dày 30 mm - loại vật liệu hiếm trên thị trường vốn phổ biến độ dày 20mm. Đồng thời, 25 nghệ nhân làng đá Non Nước - Ngũ Hành Sơn cùng 30 công nhân vận hành máy làm việc liên tục 3 ca trong 30 ngày, để chế tác các chi tiết đá tinh xảo, bảo đảm giá trị thủ công truyền thống và chất lượng thẩm mỹ cao.

Những trích dẫn ý nghĩa được đặt bên trong khuôn viên Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Việc đưa công trình về đích trong hơn 90 ngày không chỉ thể hiện năng lực tổ chức thi công và quyết tâm lớn của TP.HCM và Sun Group, mà còn là một nỗ lực đầy nghĩa tình: Để người dân có không gian tri ân ngay dịp cuối năm và bước sang mùa xuân mới với niềm tin, hy vọng tươi sáng phía trước.

Tâm điểm của công viên là quảng trường đặt Tượng đài Giọt nước làm bằng inox gương

Tâm điểm của công viên là Tượng đài “Giọt nước” cao 6m, chu vi 13m, đặt giữa quảng trường tròn rộng 1.800m². Hình ảnh giọt nước khi chạm đất tạo thành khoảng lõm như một “hố ký ức”, gợi nhắc những mất mát mà thành phố từng trải qua trong đại dịch. Từ tâm điểm ấy, các vòng lan tỏa mở rộng ra xung quanh, tượng trưng cho sức mạnh hồi sinh của một đô thị nghĩa tình - nơi nỗi đau được chuyển hóa thành yêu thương, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim - biểu tượng của tình cảm và lòng tri ân. Bề mặt inox gương phản chiếu bóng hình người đứng quanh, như một thông điệp rằng ký ức ấy là ký ức chung. Thành phố đã cùng nhau đi qua thử thách, và chính sự đồng lòng đã tạo nên năng lượng để tiếp tục tiến bước.

Tượng đài Giọt nước khoét hình trái tim mang nhiều ý nghĩa biểu tượng

Toàn bộ công viên được quy hoạch đa chức năng, bảo tồn hệ cây xanh hiện hữu và cải tạo các công trình cũ thành không gian triển lãm, thư viện, sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật. Dịp khánh thành, khuôn viên hơn 4 ha được tổ chức thành hội hoa xuân với hàng chục nghìn cây, chậu hoa, trở thành điểm đến mới của người dân trong những ngày đầu năm Bính Ngọ.

Đánh giá về công trình, TS. Trần Hoàng Ngân - Đại biểu Quốc hội TP.HCM - nhận định đây không chỉ là một công viên mới, mà là “nơi mọi người đều muốn được hòa mình vào để suy ngẫm về cuộc sống và tìm thêm nguồn năng lượng mới”. Theo ông, rất hiếm có dự án công cộng nào khi công bố lại nhận được sự đồng thuận và đồng cảm rộng rãi từ cộng đồng như vậy.

Ông cho rằng việc chuyển đổi một khu đất đắc địa giữa trung tâm thành công viên thay vì khai thác thương mại mang nhiều ý nghĩa: “Khu đất có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nhưng khi lựa chọn làm công viên – một công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân vượt qua đại dịch – đó là quyết định hợp lòng dân.”

Công viên tạo ra nhiều khoảng xanh dành tặng người dân TP.HCM

Từ tháp Tam Thắng tới tượng đài “giọt nước” - những biểu tượng nhân văn kiến tạo diện mạo đô thị

Trước Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Tháp Tam Thắng tại Vũng Tàu cũng là một công trình xã hội ý nghĩa mà Sun Group dành tặng TPHCM, với tổng mức đầu tư 155 tỉ đồng, hoàn thành chỉ sau 75 ngày đêm.

Tháp gồm 143 trụ cao từ 4,55m đến hơn 34,25m, sắp xếp tăng dần hướng ra biển, lấy cảm hứng từ hình ảnh ba mũi thuyền vươn khơi mạnh mẽ, tái hiện câu chuyện ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam gắn với sứ mệnh bảo vệ biển đảo từ thời vua Gia Long. Quảng trường Tam Thắng được thiết kế như một không gian cộng đồng đa năng tại khu vực Bãi Sau, với Mũi Vọng Cảnh cao 3,6m mở ra tầm nhìn toàn cảnh thành phố biển.

Tháp Tam Thắng và Tượng đài “Giọt nước” là những biểu tượng nhân văn kiến tạo diện mạo đô thị TP.HCM

Điểm gặp gỡ giữa Tháp Tam Thắng và Tượng đài “Giọt nước” là tư duy kiến tạo những biểu tượng trung tâm cho mỗi không gian. Một công trình vươn cao bên biển trời, một công trình lắng sâu giữa lòng đô thị - nhưng cả hai đều chung một giá trị: gửi gắm lịch sử, ký ức và khát vọng phát triển.

Đại diện Sun Group cho biết: Trong hành trình hướng tới một siêu đô thị hiện đại và giàu bản sắc, TP.HCM lựa chọn đặt con người và chất lượng sống làm trọng tâm. Công viên số 1 Lý Thái Tổ vì thế không chỉ là một công trình cảnh quan, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp tư nhân trong việc kiến tạo những giá trị xã hội bền vững. Với Sun Group, đây là món quà tri ân dành cho thành phố mang tên Bác, và là cam kết vì sự phát triển của cộng đồng, ở bất cứ nơi nào Tập đoàn đặt chân đến.