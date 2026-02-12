Sun Group khai trương công viên nước bên biển Vũng Tàu

Ngày 12.2, tại phường Phước Thắng (TP.HCM), Tập đoàn Sun Group chính thức khai trương công viên nước bên biển quy mô và hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam bộ.

Công viên nước Aqua Adventure rộng 15ha ẢNH: SUN GROUP

Là phân khu chính của Sun World Vũng Tàu, công viên nước Aqua Adventure rộng 15ha, gồm 20 trò chơi đẳng cấp và gần 100 làn trượt nước tốc độ cao. Đạt nhiều kỷ lục thế giới, đây cũng là công viên nước có quy mô và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Được thi công và hoàn thiện chỉ sau hơn 7 tháng, công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure gồm 4 phân khu chủ đề, tái hiện những lớp trầm tích văn hóa và lịch sử Đông - Tây, từ không gian làng chợ nổi Nam bộ, dấu tích hải trình châu Âu cổ, ký ức văn hóa Óc Eo - Phù Nam đến những huyền thoại rừng hoang dã.

Khai trương ngay trước thềm Tết Nguyên đán, công viên được kỳ vọng sẽ tạo một điểm nhấn vui chơi giải trí sôi động, đáp ứng nhu cầu tham quan, du ngoạn dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm của người dân ở khu vực phía Nam.

Đặc biệt, ngay trong khuôn khổ sự kiện khai trương, công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure chính thức xác lập 2 kỷ lục do Tổ chức liên minh kỷ lục thế giới WorldKings ghi nhận.

Theo đó, trò chơi thuyền nhân giao đấu (Aqua Warriors Battle) đạt kỷ lục "Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới" và trò chơi ốc đảo phiêu lưu (Adventure Oasis) xác lập kỷ lục "Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới".

Ngoài hai kỷ lục thế giới, Aqua Adventure còn sở hữu các trò chơi độc đáo lần đầu tiên có tại Việt Nam như tàu lượn nước siêu tốc dài bậc nhất châu Á lên đến 348m, dòng sông thử thách đầu tiên tại Việt Nam dài 400m, bể bơi tạo sóng, sông lười siêu dài lên đến 650m...

Song song với hệ thống trò chơi, Sun World Vũng Tàu được đầu tư đồng bộ hệ sinh thái tiện ích hiện đại với chuỗi nhà hàng buffet trong nhà và ngoài trời, các outlet ẩm thực và quầy dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vui chơi - nghỉ ngơi - ẩm thực của hàng nghìn du khách mỗi ngày.