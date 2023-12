Hơn 9.000 đoàn viên Công an TP.HCM “phủ” bản đồ Việt Nam tại nơi làm việc

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TP.HCM HẾT SỨC QUAN TÂM,CHỈ ĐẠO SÂU SÁT

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, đại úy Đặng Văn Thắng, Phó trưởng ban phụ trách, Ban Thanh niên Công an TP.HCM, cho biết sau khi T.Ư Đoàn triển khai cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM hết sức quan tâm, chỉ đạo sâu sát, triển khai trên toàn lực lượng. Trong đó Ban Thanh niên Công an TP.HCM là bộ phận tham mưu trực tiếp.

Công an TP.HCM đồng loạt tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” DƯƠNG AN

"Nhiều hoạt động hết sức thiết thực đã được thực hiện. Có thể kể như tổ chức triển khai treo bản đồ Việt Nam, phấn đấu đến năm 2024 sẽ "phủ" bản đồ Việt Nam tại 100% cơ quan, nơi làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị hay địa điểm tiếp công dân. Bên cạnh đó, vận động cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an TP.HCM treo bản đồ Việt Nam tại gia đình. Ngoài ra, Ban Thanh niên Công an TP.HCM còn triển khai chiến dịch "phủ sắc đỏ", tổ chức cho lực lượng đoàn viên, thanh niên đồng bộ đổi hình nền laptop, điện thoại, ảnh đại diện, ảnh bìa các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo…", đại úy Thắng cho biết.

Theo đại úy Thắng, chính những hình ảnh đẹp mang màu sắc các lực lượng cảnh sát, an ninh, cơ động, giao thông, phòng cháy chữa cháy… của Công an TP.HCM khi đồng loạt tham gia hưởng ứng cuộc vận động này đã góp phần lan tỏa hơn nữa lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau một thời gian triển khai rộng rãi, cuộc vận động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hơn 9.000 đoàn viên, thanh niên Công an TP.HCM. Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng phát động các cơ sở Đoàn, đặc biệt là Đoàn Công an của 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức và các Chi đoàn công an xã, phường, thị trấn tại TP.HCM tham gia cuộc vận động.

Đoàn viên, thanh niên Công an TP.HCM cũng đã lan tỏa cuộc vận động này đến người dân để nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới, lãnh thổ đất nước, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên Công an TP.HCM phủ bản đồ Việt Nam tại nơi làm việc… DƯƠNG AN

LỜI NHẮC NHỞ ĐẾN TINH THẦN ĐOÀN KẾT VÀ LÒNG YÊU NƯỚC

Còn theo đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó trưởng ban, Ban Thanh niên Công an TP.HCM, non sông Việt Nam được khắc họa không chỉ bởi tạo hóa mà còn là biểu tượng lịch sử, là thành quả của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh anh dũng để bảo vệ nền độc lập, tự do và nối liền một dải non sông, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Và cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" của T.Ư Đoàn chính là lời nhắc nhở đến truyền thống quý báu của dân tộc ta về tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước. Qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc trong mỗi con người Việt Nam đặc biệt là đoàn viên thanh niên, thế hệ tương lai của đất nước.

Đại úy Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, cảm nhận: "Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" mang giá trị thông điệp giáo dục sâu sắc đến thế hệ trẻ Việt Nam, giúp tăng cường giáo dục về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Góp phần gieo hy vọng và trách nhiệm cho mỗi thanh niên Việt Nam tiếp tục tiếp nối và phát huy những truyền thống quý báu mà cha ông đã để lại. Bên cạnh đó là góp phần nâng cao ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc. Từ đó, tinh thần, tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến sẽ được khơi dậy mạnh mẽ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng".

Để cuộc vận động này thêm sự lan tỏa trong thời gian tới, đại úy Võ Thị Bích Phương cho rằng: "Đoàn viên thanh niên nói chung và của Công an TP.HCM nói riêng cần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của bản thân trong việc tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của các thế hệ đi trước. Cần cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực mà trước hết là nêu gương, đi đầu trong tham gia cuộc vận động "Tự hào một dải non sông".

Đoàn viên Công an TP.HCM phủ bản đồ Việt Nam đổi hình đại diện trên các trang mạng xã hội DƯƠNG AN

Theo đại úy Phương, khi sống và làm việc trong thời đại chuyển đổi số, khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, nhiều cơ hội và thách thức đan xen, mỗi đoàn viên, thanh niên Công an TP.HCM cần có ý thức tự giác rèn luyện về bản lĩnh chính trị, cũng như tích cực tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại. Đặc biệt xung quanh vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, phân giới cắm mốc, biên giới, biển đảo, nhất là chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

"Chúng tôi cũng nhận thức được rằng chủ quyền quốc gia dân tộc ngày nay không chỉ giới hạn ở phạm vi lãnh thổ đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời mà còn nảy sinh một vấn đề mới là chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Do đó, thời gian tới cũng sẽ cần mở rộng thêm các giải pháp tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức về chủ quyền không gian mạng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền Việt Nam", Phó trưởng ban, Ban Thanh niên Công an TP.HCM nói thêm.