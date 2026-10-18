Hơn 900.000 tác phẩm dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tối 18.10, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 6, năm 2026 với chủ đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới" đã diễn ra tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 T.Ư chỉ đạo; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các cơ quan, ban ngành tổ chức, dành cho các tác phẩm thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải cho các tác giả đạt giải A tại cuộc thi ẢNH: TUẤN MINH

Sau hơn 9 tháng phát động trên toàn quốc, cuộc thi nhận về con số kỷ lục 905.681 tác phẩm (tăng 67,17% so với năm 2025), thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, học sinh, sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài và cả các tác giả quốc tế.

Ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sức lan tỏa và chất lượng của các bài dự thi năm nay. Đồng thời, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc mỗi cá nhân tham gia vào mặt trận tư tưởng: "Mỗi tác phẩm dự thi là một tiếng nói khẳng định niềm tin, lý tưởng cách mạng. Mỗi tác giả là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải, lan tỏa cái đúng, cái mới, cái đẹp và tính chính nghĩa trong xã hội".

Tổng kết cuộc thi, Ban chỉ đạo cuộc thi đã trao bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc và vinh danh 165 giải thưởng cá nhân (gồm 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải Khuyến khích, 18 giải Triển vọng). Ban tổ chức cũng trao 2 phần thưởng đặc biệt cho tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu nhất.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Ban chỉ đạo cuộc thi, ông Đoàn Minh Huấn đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7, năm 2027.