Hơn 97% lao động trở lại TP.HCM làm việc sau tết

Tỷ lệ thiếu hụt lao động sau tết tại TP.HCM dưới 3%, tập trung chủ yếu ở các DN cần nhiều lao động như dệt may, da giày, điện - điện tử, kinh doanh bảo hiểm - tài chính.



Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đánh giá tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc tại TP.HCM sau tết không có nhiều thay đổi so với năm 2023. Lý do là tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các DN trong năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn do biến động của kinh tế toàn cầu nên người lao động mong muốn ổn định việc làm, gắn bó với DN hơn trong năm 2024.

Lao động khu vực công nghiệp chiếm gần 1/3 nhu cầu nhân lực tại TP.HCM sau tết ĐÀO NGỌC THẠCH

Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh đang có nhiều dấu hiệu tích cực với việc một số DN tiếp nhận được các đơn hàng sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2024 ngay thời điểm cuối năm 2023.

Nhu cầu nhân lực tại TP.HCM sau tết cần khoảng 52.000 chỗ làm việc, chủ yếu tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ (chiếm 70,56% tổng nhu cầu nhân lực), khu vực công nghiệp - xây dựng (28,66%) và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (0,78%).

Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đã tiếp nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của 102 DN với tổng nhu cầu tuyển 19.285 vị trí việc làm trống. Trong đó nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các ngành da giày - may mặc (chiếm 42,76% tổng nhu cầu tuyển dụng), lao động phổ thông, kinh doanh - quản lý, công nghệ thông tin, kỹ thuật - cơ khí và các ngành nghề khác...