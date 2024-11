Hỗn chiến vì hiểu lầm cái vẫy tay, 1 người chết

Ngày 26.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố 18 bị can trong vụ hỗn chiến khiến 1 người chết mà nguyên nhân chỉ vì hiểu lầm cái vẫy tay.

Trong đó, 12 bị can từ 16 đến 18 tuổi bị bắt tạm giam về các tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và gây rối trật tự công cộng; 6 bị can được gia đình bảo lãnh nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, tối 23.11, nhóm của L.V.N.K (17 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) gồm 11 thanh thiếu niên tập trung chơi bi da tại quán trên đường 2.9 (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu).

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 24.11, cả nhóm rời quán đi theo hướng từ đường 2.9 về đường Nguyễn Văn Linh (Q.Hải Châu).

Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu tống đạt các quyết định đối với nhóm bị can ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cùng lúc này, nhóm của N.V.T (16 tuổi, ngụ tổ 49, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) gồm 8 côn đồ nhí cũng vừa đi ăn sinh nhật từ Q.Thanh Khê về Q.Hải Châu.

Hai nhóm gặp nhau tại cầu vượt nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (Q.Hải Châu). Một số thanh thiếu niên trong nhóm của L.V.N.K gặp người quen trong nhóm của N.V.T nên vẫy tay chào.

Tuy nhiên, một số người trong nhóm của N.V.T lại hiểu lầm là hành vi khiêu khích nên quay xe đuổi theo.

Khi đến khu vực cây xăng gần ngã tư đường 2.9 - Bình Minh 6, nhóm của L.V.N.K dừng xe và ném đá về phía nhóm N.V.T.

Trong lúc hỗn chiến, L.V.N.K bị N.V.T điều khiển xe máy chở theo T.Đ.P (16 tuổi, ngụ đường Đồng Kè, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tông trúng.

Cả 3 cùng ngã xuống đường, N.V.T và T.Đ.P đứng dậy bỏ chạy bộ thì bị nhóm L.V.N.K truy đuổi, gây thương tích cho N.V.T. Thấy vậy, các đồng bọn trong nhóm N.V.T cũng bao vây, đánh hội đồng L.V.N.K dã man. Mặc dù L.V.N.K được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an Q.Hải Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng truy xét, ban đầu làm rõ được 18 nghi phạm, sau đó khởi tố bị can.

Trong đó, có 1 bị can nữ, 5 bị can dưới 16 tuổi. Về nhân thân, có 2 bị can có tiền sự gây rối, cố ý gây thương tích; có 7 học sinh.

Hiện vụ án đang được Công an Q.Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ.