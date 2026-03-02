Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hôn nhân bền chặt 36 năm của 'hổ tướng' Miêu Kiều Vỹ và vợ minh tinh

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
02/03/2026 20:17 GMT+7

Ở tuổi 67, tài tử Hồng Kông Miêu Kiều Vỹ đang tận hưởng chặng đường an yên bên người bạn đời đã đồng hành hơn 3 thập kỷ cùng hai người con có sự nghiệp thành đạt. Rời ánh đèn rực rỡ của thời kỳ đỉnh cao, ông vẫn duy trì phong thái điềm đạm và cuộc sống đủ đầy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sohu đưa tin ngày 2.3, gần đây, hình ảnh mới của nam diễn viên Miêu Kiều Vỹ đã thu hút sự chú ý khi ông xuất hiện trong buổi họp mặt cùng các nghệ sĩ thân thiết và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình được chia sẻ rộng rãi. Là một trong "Ngũ hổ tướng" của TVB, ông từng ghi dấu ấn với vai Dương Khang trong Anh hùng xạ điêuSở Lưu Hương trong bộ phim cùng tên. Giờ đây, khi không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả là cuộc hôn nhân bền chặt giữa ông với bà xã kém 3 tuổi Thích Mỹ Trân cùng hai con ngoan ngoãn, thành đạt.

Hôn nhân bền chặt 36 năm của 'Hổ tướng' Miêu Kiều Vỹ và vợ minh tinh - Ảnh 1.

Miêu Kiều Vỹ và bà xã Thích Mỹ Trân bén duyên từ những lần hợp tác trong các bộ phim khoảng đầu thập niên 1980

Ảnh: Sohu

Hôn nhân viên mãn hơn 3 thập kỷ

Đầu năm 2026, diễn viên Lý Xán Sâm đăng tải bức ảnh chụp buổi tụ họp bạn bè thân thiết trong giới giải trí Hồng Kông. Trong ảnh, Miêu Kiều Vỹ ở tuổi U.70 vẫn giữ được làn da săn chắc, thần sắc tươi tắn và vóc dáng phong độ. Việc duy trì thói quen rèn luyện thể thao cùng chế độ chăm sóc bản thân nghiêm túc nhiều năm qua giúp ông luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ được khen ngợi vì vẻ ngoài trẻ trung. Trước đó, một đoạn video ông chơi bowling từng thu hút lượng xem lớn chỉ sau một ngày đăng tải.

Hôn nhân bền chặt 36 năm của 'Hổ tướng' Miêu Kiều Vỹ và vợ minh tinh - Ảnh 2.

Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân trong buổi họp mặt cùng bạn bè thân thiết của làng giải trí Hồng Kông

Ảnh: Weibo Lý Xán Sâm

Bên cạnh chồng, Thích Mỹ Trân chọn cách già đi tự nhiên. Gương mặt không trang điểm, mái tóc điểm bạc và những nếp nhăn hiện rõ theo năm tháng, bà không nhuộm tóc hay che giấu dấu vết thời gian. Sự thản nhiên ấy trở nên đặc biệt trong môi trường giải trí vốn đề cao vẻ ngoài trẻ trung.

Hôn nhân bền chặt 36 năm của 'Hổ tướng' Miêu Kiều Vỹ và vợ minh tinh - Ảnh 3.

Dù đã bước qua tuổi lục tuần nhưng cặp đôi vẫn giữ tinh thần trẻ trung và năng lượng tích cực

Ảnh: Weibo Miêu Kiều Vỹ

Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân quen biết từ năm 1982 khi hợp tác trong phim Phi Ưng. Sau đó, cả hai tiếp tục đóng chung trong Phi việt 18 tầng và dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ từng có giai đoạn chia tay vì khác biệt tính cách. Nam diễn viên cũng có thời gian ngắn hẹn hò với diva Mai Diễm Phương. Tuy nhiên, sau những thăng trầm, họ nhận ra tình cảm dành cho nhau và tái hợp. Năm 1990, cả hai chính thức kết hôn. Đám cưới khi ấy quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng giải trí Hồng Kông.

Sau hôn lễ, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Miêu Kiều Vỹ quyết định tạm rút khỏi giới giải trí để chuyển hướng kinh doanh, sáng lập chuỗi cửa hàng mắt kính. Trong khi đó, Thích Mỹ Trân chủ động rời xa hào quang của một "hoa đán TVB" để tập trung chăm lo gia đình. Bà quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái và cùng chồng di chuyển giữa Hồng Kông và Canada trong nhiều năm.

Hôn nhân bền chặt 36 năm của 'Hổ tướng' Miêu Kiều Vỹ và vợ minh tinh - Ảnh 4.

Vợ chồng Miêu Kiều Vỹ có mối quan hệ thân thiết với tài tử Châu Nhuận Phát

Ảnh: Instagram michaelkiuwaimiu

Cuộc hôn nhân của họ không tránh khỏi những tin đồn và mâu thuẫn xoay quanh đầu tư hay phân chia công việc. Tuy nhiên, cả hai luôn chọn cách đối thoại để giải quyết khác biệt. Miêu Kiều Vỹ tôn trọng cách sống tự nhiên của vợ, còn Thích Mỹ Trân âm thầm ủng hộ chồng trong các quyết định trở lại đóng phim hay kinh doanh. Hiện tại, họ duy trì nhịp sống bình dị với những buổi tản bộ gần nhà, gặp gỡ bạn bè cũ hoặc sang Canada thăm con.

Hai người con chính là niềm tự hào lớn nhất của nam diễn viên. Con gái Miêu Đồng (35 tuổi) và con trai Miêu Tuấn (32 tuổi), đều sinh sống tại Canada và có công việc ổn định. Miêu Đồng tốt nghiệp Đại học British Columbia, từng làm việc trong hậu trường trước khi chuyển sang diễn xuất trong các series truyền hình Mỹ. Cô hạn chế nhắc đến xuất thân là con nghệ sĩ nổi tiếng và mong muốn tự khẳng định bằng năng lực cá nhân.

Trong khi đó, Miêu Tuấn hoạt động trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh. Anh có cuộc sống kín tiếng, đôi khi làm người mẫu cho một số thương hiệu quốc tế và yêu thích golf. Hai cha con từng tham gia một giải golf từ thiện và đạt thành tích tốt, cho thấy sự gắn kết thân thiết.

Hôn nhân bền chặt 36 năm của 'Hổ tướng' Miêu Kiều Vỹ và vợ minh tinh - Ảnh 5.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Miêu Kiều Vỹ cùng hai con

Ảnh: Instagram michaelkiuwaimiu

Vì con cái sinh sống lâu dài tại Canada, vợ chồng Miêu Kiều Vỹ duy trì nhịp sống giữa hai thành phố, chia thời gian giữa Hồng Kông và Vancouver. Mỗi dịp Giáng sinh là thời điểm cả gia đình đoàn tụ. Họ thường chọn những quán ăn ven biển giản dị thay vì nhà hàng sang trọng, cùng thưởng thức hải sản tươi và trò chuyện như bao gia đình bình thường khác. Những khoảnh khắc đời thường ấy được các con chia sẻ lên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh gia đình đầm ấm.

Ở tuổi U.70, Miêu Kiều Vỹ vẫn hoạt động nghệ thuật. Năm 2025, ông tham gia một số dự án phim và tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm dự kiến ra mắt năm 2026. Dù đã qua tuổi lục tuần, ông vẫn giữ sự nghiêm túc và niềm yêu nghề. Ngoài đời, nam diễn viên yêu thích golf, bowling và thường gặp gỡ bạn bè lâu năm như Châu Nhuận Phát, Tăng Chí Vỹ để luyện tập thể thao. Ông vẫn giữ lối sống giản dị, từng được bắt gặp tự lái xe chở vợ đi mua đồ ăn ở những quán bình dân.

Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân là cặp đôi vàng của làng giải trí Hồng Kông với hơn 30 năm gắn bó. Theo lời tài tử 62 tuổi, hôn nhân êm ấm của họ là kết quả những tháng ngày nhường nhịn, kiên nhẫn trước đối phương.

