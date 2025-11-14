Hôn nhân ngọt ngào của ca sĩ Đăng Khôi và vợ hot girl

Mới đây, ca sĩ Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh khiến người hâm mộ thích thú khi tung bộ ảnh kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Không đầu tư concept cầu kỳ, cặp đôi chọn ghi lại cột mốc đặc biệt của gia đình theo cách gần gũi, mộc mạc. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là khoảnh khắc cả hai tái hiện lại phiên bản của chính mình cách đây 20 năm, thời điểm cả hai mới quen nhau.

Trong bộ ảnh, Thủy Anh tái hiện mái tóc "sư tử" từng gây sốt một thời, kết hợp thắt lưng bản to, kẹp tóc và khuyên tai sặc sỡ cùng với những món đồ gợi nhớ trọn vẹn phong cách tuổi teen đầu những năm 2000. Đáng chú ý, cặp sao Việt được khán giả đánh giá gần như không thay đổi nhiều sau hai thập niên kể từ ngày quen nhau.

Đăng Khôi cùng bà xã Thủy Anh tái hiện lại phiên bản của chính mình cách đây 20 năm, thời điểm cả hai mới quen nhau ẢNH: FBNV

Với Thủy Anh, 20 năm bên nhau là hành trình tuyệt đẹp, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cùng nhau trưởng thành và xây dựng tổ ấm đầy ắp tiếng cười. Bà xã Đăng Khôi từng ví tình yêu như một cái cây "nếu không được chăm sóc mỗi ngày sẽ dễ trở nên cằn cỗi". Chính vì vậy, vợ chồng cô luôn đặt việc nuôi dưỡng cảm xúc và sự kết nối lên hàng đầu. Bởi theo Thủy Anh yêu là phải "chăm" từ những điều nhỏ nhất.



Hôn nhân viên mãn của Đăng Khôi và Thủy Anh

Không chỉ dừng ở cảm xúc, tình yêu của họ còn được xây dựng từ sự thấu hiểu và những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa. "Chúng tôi không cần lời hoa mỹ, chỉ cần hiểu và trân trọng nhau mỗi ngày", sao nam 8X tâm sự. Sau 12 năm kết hôn, tổ ấm của nam ca sĩ tràn ngập tiếng cười với ba cậu con trai kháu khỉnh - kết tinh của yêu thương và sự gắn kết bền chặt.

Với Đăng Khôi, niềm vui lớn nhất chính là được chăm sóc vợ con. Đăng Khôi xem gia đình là động lực để nỗ lực nhiều hơn, đem đến những điều tốt đẹp nhất cho người thân. Về phần mình, dù bận rộn, Thủy Anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để dành trọn sự yêu thương, tự tay chăm sóc và nấu ăn cho các con. Cô luôn coi gia đình là "ngôi trường đầu tiên" dạy các con nên người.

Sau 12 năm hôn nhân viên mãn, cặp sao vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẫn giữ hạnh phúc như lúc mới yêu ẢNH: NVCC

Đăng Khôi quyết định tái xuất showbiz sau 10 năm gần như vắng bóng sân khấu âm nhạc. Nam ca sĩ 42 tuổi nhận lời mời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng qua những câu chuyện thật về hành trình vượt khó, áp lực làm bố, làm chồng cũng như giá trị của tình thân, sự hy sinh và trách nhiệm. Đăng Khôi cho biết, chính những trải nghiệm này giúp anh hiểu mình hơn và càng trân trọng mái ấm hiện tại.

Trước khi trở lại nghệ thuật, Đăng Khôi từng có thời gian tạm gác sự nghiệp để tập trung chăm lo cho gia đình, đồng hành cùng mẹ ruột và mẹ vợ trong hành trình vượt qua bệnh ung thư. Thỉnh thoảng, nam ca sĩ và vợ chỉ xuất hiện tại một số sự kiện để ủng hộ đồng nghiệp. Việc đưa Thủy Anh về chung công ty quản lý cũng là cách anh động viên bà xã tự tin tiếp tục sự nghiệp, sau quãng thời gian lùi lại để làm hậu phương.

Đăng Khôi là giọng ca nổi bật của Vpop những năm 2000 với loạt hit Chỉ là giấc mơ, Thiên đường vắng em, Tình đầu không nguôi, Chiếc lá tình yêu… Anh từng sở hữu lượng fan nữ đông đảo nhờ ngoại hình điển trai như tài tử Hàn Quốc. Nam ca sĩ và hot girl Thủy Anh yêu nhau từ năm 2005, về chung nhà năm 2009 và tổ chức lễ cưới vào năm 2013. Sau gần hai thập kỷ gắn bó, họ xây dựng được một gia đình sung túc, hạnh phúc với ba cậu con trai là Đăng Khang, Đăng Anh và Anh Tài (tên thân mật là Kai).

Trải qua nhiều chặng đường, ngọt ngào có, thử thách cũng nhiều, nhưng điều khiến khán giả ngưỡng mộ ở vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh chính là cách họ gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu. Sau 20 năm đồng hành, cả hai vẫn trân trọng nhau như thuở ban đầu.