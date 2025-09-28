Hôn nhân ngọt ngào của Ji Sung - Lee Bo Young

Ji Sung - Lee Bo Young vừa kỷ niệm 12 năm cưới ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang cá nhân hôm 27.9, Lee Bo Young khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên Ji Sung cùng bức ảnh gia đình 4 người hạnh phúc nhân kỷ niệm 12 năm cưới và những đóa hồng đỏ thắm nhận được từ bạn đời. "Nữ hoàng rating" xứ Hàn chia sẻ: "Đã 12 năm rồi". Bên dưới mục bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hôn nhân viên mãn, ngọt ngào cùng tình yêu bền chặt của cặp sao, gửi đến họ nhiều lời chúc mừng.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp tài tử - minh tinh đình đám xứ Hàn ẢNH: INSTAGRAM NV

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube, mỹ nhân phim Đôi tai ngoại cảm chia sẻ điều tuyệt vời nhất khi kết hôn với Ji Sung là chồng luôn ở bên cạnh cô. Nữ diễn viên 46 tuổi tâm sự bí quyết giữ lửa hôn nhân: "Làm sao một cặp đôi có thể luôn hạnh phúc bên nhau? Chúng tôi cũng có những lúc thăng lúc trầm. Nhưng dù tôi có làm gì, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Điều đó là quan trọng nhất".

Bà mẹ hai con tiếp tục: "Anh ấy không phán xét tôi bằng những câu như: 'Em sai rồi' hay 'Em nên làm thế này'. Thay vào đó, anh ấy nói: 'Em nói đúng, chắc hẳn em có lý do khi đưa ra lựa chọn đó'. Sau này, tôi có thể nhận ra mình đã sai nhưng trước tiên, anh ấy luôn biết cách xoa dịu cảm xúc của tôi". Cô nói thêm rằng điều quan trọng là nên kết hôn với người luôn chọn ở bên cạnh mình.

18 năm mặn nồng của Ji Sung - Lee Bo Young

Chuyện tình ngọt ngào của hai diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ ẢNH: INSTAGRAM NV

Ji Sung - Lee Bo Young gặp nhau lần đầu khi tham gia bộ phim Điệu nhảy cuối cùng (2004). Về sau, tài tử 7X phải lòng mỹ nhân họ Lee, điên cuồng đeo đuổi cô nhưng liên tục bị từ chối. Lee Bo Young từng kể trong một chương trình: "Tôi luôn nghĩ mình không thể yêu một người trong ngành nên đã luôn mơ tưởng sẽ ở bên một người bình thường hơn là một ngôi sao. Tôi đã nói với anh ấy tôi từ chối vì anh ấy là người nổi tiếng, rồi anh ấy đáp lại rằng: 'Vậy thì anh sẽ từ bỏ diễn xuất'. Nhưng tôi đã bị lừa rồi, anh ấy vẫn tiếp tục đi diễn đó thôi".

Trước nỗ lực dai dẳng từ đàn anh điển trai, Lee Bo Young nhận lời yêu năm 2007. Nữ diễn viên Bài ca Seo Dong nhận được lời cầu hôn ở Tây Ban Nha rồi có một đám cưới lãng mạn hồi 2013. Minh tinh 7X nhớ lại: "Thật ra, tôi không được tham gia bất kỳ khâu chuẩn bị nào cho đám cưới. Từ khâu thiết kế đến mọi thứ khác, Ji Sung đã làm mọi thứ cho tôi nên tôi rất biết ơn anh ấy".

Đôi uyên ương đón con gái đầu lòng hồi 2015 và con trai thứ hai vào năm 2019. Cả hai liên tục công khai bày tỏ tình yêu dành cho "nửa kia", chia sẻ những hình ảnh vui vẻ của tổ ấm nhỏ. Tuy nhiên, họ luôn che mặt hai con nhỏ với mong muốn giữ cho các con có tuổi thơ trọn vẹn.

Cặp sao thường khoe những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường bên hai con ẢNH: INSTAGRAM NV

Lee Bo Young khen ngợi chồng là người đàn ông điềm đạm, tận tụy, hết mình vì gia đình. Ngoài bận rộn với diễn xuất, tài tử dành thời gian làm việc nhà, chăm con, đưa gia đình đi du lịch. Từ khi lập gia đình, sao phim Bảo vệ ông chủ từ chối nhiều cuộc vui với bạn bè, bỏ uống rượu, hút thuốc để không ảnh hưởng đến vợ con.

Trong các cuộc phỏng vấn hay tương tác trên mạng xã hội, Ji Sung liên tục bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn với vợ. Nam thần màn ảnh Hàn nổi tiếng "cuồng vợ", luôn bình luận khen bạn đời xinh đẹp, hạnh phúc khi được ở bên cô thậm chí gọi bà xã là "công chúa". Hồi 2023, tài tử cặm cụi học vẽ và bức tranh đầu tiên anh hoàn thành là chân dung vợ.

Ji Sung nổi tiếng là nam diễn viên "cuồng vợ" ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong một cuộc phỏng vấn hồi 2018, Ji Sung nói anh được "tái sinh" nhờ có bạn đời. "Cuộc đời tôi thực sự đã trọn vẹn khi có Lee Bo Young. Tôi đã học được rất nhiều điều sau khi gặp cô ấy. Vợ là người đã cho tôi cơ hội được tái sinh. Tôi gặp cô ấy trong giai đoạn khó khăn, khi gia đình tôi đang trải qua những ngày tháng đen tối. Trước đây, tôi chưa bao giờ đặt bản thân mình lên hàng đầu. Tôi luôn nghĩ đến cha mẹ và các em, nên tôi chưa bao giờ yêu thương bản thân. Nhưng sau khi gặp Lee Bo Young, tôi đã học được cách yêu thương chính mình. Tôi biết ơn đến rơi nước mắt. Diễn xuất của tôi cũng thay đổi sau khi gặp cô ấy".

Ji Sung sinh năm 1977, anh là ngôi sao quen thuộc của màn ảnh xứ Hàn với nhiều tác phẩm: Gia đình hoàng tộc, Bảo vệ ông chủ, Kill me heal me, Bậc thầy phong thủy, Thẩm phán ác ma… Lee Boo Young kém chồng 2 tuổi, khẳng định danh tiếng ở làng giải trí xứ kim chi qua loạt phim ăn khách: Người yêu dấu, Đôi tai ngoại cảm, Lời thì thầm, Người mẹ, Sở hữu, Khi tình yêu nở rộ…