Hôn nhân thú vị của 'búp bê cơ bắp' Đồng Nai: Vợ chồng ăn… mâm riêng

Cách đây không lâu, những hình ảnh, clip của chị Ny được chính chủ chia sẻ lên mạng xã hội nhận về hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem, thích và chia sẻ. Lý do là vì cư dân mạng cảm thấy thích thú khi trái ngược với gương mặt khả ái mà cô gái sở hữu, là một cơ thể lực điền với bờ vai to, cơ đùi săn chắc, các múi cơ cuồn cuộn. Đó cũng là lý do mà chị Ny được gọi là "búp bê cơ bắp".



Gương mặt khả ái cùng body cơ bắp của chị Ny khiến nhiều người ấn tượng NVCC

Là một vận động viên, huấn luyện viên thể hình ở Đồng Nai, chị Ny từng giành nhiều giải thưởng thể hình trong và ngoài nước. Để có được ngoại hình cơ bắp hiện tại, cô gái đã trải qua 6 năm kiên trì, nỗ lực với chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm khắc.

Bên cạnh những lời khen, ngạc nhiên về ngoại hình cơ bắp của chị Ny, một số người cũng buông những lời khiếm nhã. Không ít lần khi ra đường chị gặp phải "ánh mắt lạ" từ một số người. Tuy nhiên, cô gái chia sẻ mình không quá bận tâm tới những lời chế giễu hay khiếm nhã, bởi chị cảm thấy tự tin và yêu cơ thể của mình, biết giá trị của mình ở đâu.

Không ít người nói với thân hình như lực sĩ, nữ vận động viên thể hình này sẽ khó tìm người yêu. Tuy nhiên cô gái cho biết thực tế, có nhiều người tỏ tình, làm quen nhưng duyên chưa đủ tới. Cho tới khi chị gặp anh Hồ Duy Tân, làm việc ở một ngân hàng, vào 2 năm trước tại một phòng tập ở Đồng Nai.

Cặp đôi chính thức về chung một nhà NVCC

Sau nhiều lần gặp gỡ, kết nối, cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn và tính cách, cặp đôi quyết định trở thành người yêu của nhau. Tháng 9.2023, trong đám cưới của một người bạn, anh Tân đã dùng hoa cưới của cô dâu để cầu hôn chị Ny trong sự bất ngờ và chúc phúc của mọi người. Chị gật đầu đồng ý vì biết rằng đây là người đàn ông của cuộc đời mình. Họ chính thức nên duyên vợ chồng cách đây không lâu.

Về chung một nhà…

Tâm sự với Thanh Niên, từ ngày về chung một nhà, cuộc sống của anh chị không có quá nhiều thay đổi. Tình cảm của vợ chồng son vẫn như lúc mới yêu. "Tất nhiên, sống cùng với nhau sẽ biết được tính xấu của nhau hơn. Nhưng trong lúc yêu đã tìm hiểu kỹ, nên tụi mình cũng không quá bỡ ngỡ, cảm thông và chia sẻ cho nhau", chị bày tỏ.

Những ngày này, chị Ny vẫn miệt mài luyện tập, chuẩn bị tham gia thi đấu các giải thể hình. Còn anh Tân, vẫn bận rộn với công việc tại ngân hàng. Dẫu nhiều lúc nữ vận động viên thể hình chịu nhiều áp lực trong việc tập luyện, siết cân, dẫn tới căng thẳng, đôi lúc nóng giận, nhưng anh Tân nói rằng đã quen với việc này và luôn thông cảm cho bà xã.

Trong giai đoạn này, chị Ny bật mí 2 vợ chồng thường ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng mỗi người có một mâm thức ăn riêng. Trong đó, mâm thức ăn của chị Ny theo đúng chế độ dinh dưỡng, món ăn có vị nhạt hơn. Còn mâm cơm của anh thì được chị nấu đậm đà, hợp khẩu vị của anh Tân.

Chị Ny chăm chỉ tập luyện, ăn uống theo chế độ chuẩn bị tham gia các giải thể hình thời gian tới NVCC

“Những lúc bình thường nếu không thi đấu thì vợ chồng mình vẫn ăn chung mâm", người vợ cười, kể. Chị Ny tâm sự điều quý nhất ở chồng, chính là việc anh luôn cảm thông và ủng hộ vợ trong công việc. Anh cũng san sẻ với chị công việc nhà, là người luôn thấu hiểu vợ.

Mỗi lần chị tham gia thi đấu thể hình, anh Tân luôn dành thời gian đi theo ủng hộ, động viên tinh thần. Nếu không sắp xếp được, anh chồng luôn dành những tin nhắn động viên, tiếp thêm cho vợ sức mạnh thi thật tốt.

Trong năm nay, chị Ny có kế hoạch tham gia nhiều giải thể hình trong và ngoài nước. Sang năm, anh chị dự định sẽ có em bé, để gia đình được gắn kết hơn và có tiếng cười trẻ thơ. Cặp đôi vẫn không ngừng cố gắng mỗi ngày để vun vén cho tổ ấm của mình.