Honda Air Blade nhập từ Thái Lan, 'huyền thoại' một thời nay có giá bao nhiêu?

Khoảng 15 năm trước, khi thị trường xe máy Việt Nam chưa có nhiều lựa chọn như hiện nay, Honda Air Blade nhập khẩu từ Thái Lan từng là một trong những mẫu xe tay ga được nhiều người trẻ mơ ước. Thời điểm đó, không ít người sẵn sàng bỏ ra khoảng 70 - 80 triệu đồng để sở hữu một chiếc AB Thái (tên thường gọi của Air Blade nhập khẩu từ Thái Lan) thay vì Honda Air Blade lắp ráp trong nước.

Honda Air Blade nhập từ Thái từng là ước mơ của nhiều người Việt 15 năm trước ẢNH: N.H.T

Đến nay, dù đã ngừng nhập khẩu từ lâu và tuổi đời xe đều vượt mốc 15 năm, AB Thái vẫn xuất hiện khá nhiều trên thị trường xe máy cũ. Đáng chú ý, giá bán của dòng xe này vẫn ở mức khá cao so với tuổi đời.

Honda Air Blade nhập từ Thái Lan có giá bao nhiêu?

Khảo sát trên thị trường xe máy cũ, những chiếc Honda Air Blade nhập từ Thái đời 2009 - 2011 hiện có giá dao động khoảng 35 - 40 triệu đồng, tùy thuộc vào tình trạng ngoại hình, mức độ nguyên bản cũng như chất lượng động cơ. Với những chiếc xe còn đẹp, máy móc vận hành ổn định, giá bán thường cao hơn mặt bằng chung.

Chị N.A.T kinh doanh xe máy cũ tại TP.HCM cho biết, dù đã hơn 15 năm tuổi, Honda Air Blade nhập Thái vẫn được nhiều khách hàng tìm mua. "Giá này cao gần bằng xe mới hiện nay nhưng khách hàng vẫn chuộng vì dòng Air Blade Thái vì có thiết kế nam tính, chất lượng hoàn thiện cao, dàn nhựa ít ọp ẹp và máy bốc", chị T chia sẻ.

Nhiều người chuộng AB Thái vì thiết kế nam tính, máy bốc và độ hoàn thiện cao ẢNH: N.H.T

Mức giá kể trên đồng nghĩa một chiếc xe đã sử dụng hơn 15 năm hiện có giá tương đương hoặc chỉ thấp hơn không nhiều so với một số mẫu xe tay ga mới đang bán trên thị trường.

Điều này phần nào cho thấy Air Blade Thái không còn được định giá đơn thuần dựa trên tuổi đời hay công nghệ. Thay vào đó, giá trị của mẫu xe này đến từ danh tiếng, độ hiếm và sức hút đã được hình thành trong nhiều năm.

Vì sao AB Thái vẫn được nhiều người Việt săn lùng sau hơn 15 năm?

Theo nhiều người sử dụng, chất lượng hoàn thiện là một trong những yếu tố quan trọng giúp mẫu xe này giữ được giá trị trên thị trường xe cũ.

Anh Trịnh Hải Hà (ngụ TP.HCM), người đang sử dụng Honda Air Blade bản nhập từ Thái Lan cho biết, dòng xe này có độ hoàn thiện chi tiết khá tốt, động cơ êm ái và bốc hơn so với Air Blade lắp ráp trong nước cùng đời. Nếu chăm bảo dưỡng và thay thế các linh kiện hao mòn, xe vẫn dư sức chạy, không lo hư hỏng".

Sau 15 năm, nhiều người Việt vẫn săn lùng AB Thái và xem như một phương tiện mang tính hoài niệm

ẢNH: N.H.T

Bên cạnh yếu tố vận hành, Air Blade Thái còn mang giá trị hoài niệm với nhiều người Việt. Giai đoạn 2009 - 2011, đây từng là một trong những mẫu xe tay ga phổ biến trên đường phố. Thiết kế thể thao, nam tính cùng động cơ phun xăng điện tử PGM-FI hiện đại ở thời điểm đó giúp mẫu xe này nhanh chóng tạo được sức hút. Không ít người dùng từng xem Air Blade Thái là lựa chọn mơ ước, tương tự cách nhiều người săn tìm Honda SH nhập từ Ý hay Dylan trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, việc sở hữu một chiếc AB Thái ở thời điểm hiện tại cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Phần lớn xe đã có tuổi đời trên 15 năm nên chất lượng thực tế phụ thuộc rất nhiều vào thời gian sử dụng và lịch sử bảo dưỡng của chủ cũ.

Một số xe AB Thái có thể đã thay dàn áo, sửa chữa động cơ hoặc thay thế nhiều chi tiết nên không còn nguyên bản. Vì vậy, người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng khung sườn, động cơ, hệ thống điện cũng như nguồn gốc xe trước khi quyết định xuống tiền.