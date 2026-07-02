Honda CB500SF Super Four 2026 đầu tiên về Việt Nam, giá từ 285 triệu đồng

Hơn 3 tháng sau khi chính thức mở bán tại thị trường Trung Quốc, mẫu naked-bike được ví von như hậu bối của dòng
Super Four huyền thoại - Honda CB500SF Super Four 2026 bất ngờ xuất hiện tại thị trường Việt Nam, thậm chí còn được một số đơn vị phân phối hé lộ giá bán.
Honda CB500SF Super Four 2026 là dòng sản phẩm hoàn toàn mới do Honda cùng đối tác tại Trung Quốc phát triển, sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng vốn ưa chuộng dòng Super Four huyền thoại với những phiên bản trứ danh như Honda CB400SF hay CB400 vốn đã bị "khai tử" vào năm 2022
CB500SF Super Four 2026 thực chất đã được Honda trình làng lần đầu tiên tại Triển lãm CIMA Motor 2025 (China International Motorcycle Trade Exhibition) diễn ra tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vào tháng 9.2025. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Honda cùng đối tác tại Trung Quốc chỉ "nhá hàng" chứ chưa chính thức mở bán mẫu xe này dù rất được khách hàng quan tâm, chờ đợi. Phải đến tháng 3.2026, Honda CB500SF Super Four 2026 mới chính thức "lên kệ". Trung Quốc là thị trường đầu tiên mở bán mẫu xe này. Dù vậy, sức hút của Hodna CB500SF Super Four 2026 nhanh chóng lan sang các quốc gia khác trên thế giới, nhất là giới đam mê mô tô phân khối lớn
Theo tìm hiểu của PV
Thanh Niên, mới đây lô xe Honda CB500SF Super Four 2026 đầu tiên nhập khẩu từ Trung Quốc vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, CB500SF Super Four 2026 không do Honda Việt Nam (HVN) nhập khẩu, phân phối mà thông qua Rebel Motor - một đơn vị chuyên nhập khẩu, phân phối mô tô xe máy nhập khẩu tại TP.HCM cũng như các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện đơn vị này cho biết: "Honda CB500SF Super Four 2026 về Việt Nam lần này được nhập khẩu từ Trung Quốc với 3 lựa chọn màu sắc khác nhau, giá bán từ 285 triệu đồng"
Như vậy, mức giá được các đơn vị phân phối chào bán Honda CB500SF Super Four 2026 tại Việt Nam cao hơn nhiều mặt bằng giá bán một số mẫu mô tô 500cc, 600cc đang được Honda phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, Honda CB500SF Super Four 2026 là một mẫu xe hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường và sở hữu nhiều điểm đáng chú ý về thiết kế, công nghệ, tính năng…
Không phải ngẫu nhiên mà giới mộ điệu mô tô trên thế giới ví von Honda CB500SF Super Four 2026 là "hậu bối" của huyền thoại CB400 Super Four. Bởi nếu nhìn thoáng qua, dáng vẻ tổng thể hay một số chi tiết thiết kế trên mẫu xe này phảng phất phong cách của CB400 Super Four. Điều này được thể hiện rõ ở những chi tiết như cụm đèn pha LED dạng tròn, phẳng mặt tích hợp đèn xi-nhan. Hệ thống còi xe cũng được đặt ngay bên dưới cụm đèn pha
Bình xăng dung tích gần 15 lít trên CB500SF Super Four 2026 cũng được tạo dáng tương tự CB400 Super Four nhưng có kích thước nhỏ hơn đồng thời góc cạnh hơn với những đường gân nổi. Mẫu xe này cũng được trang bị yên xe bọc da, thiết kế vuốt cao về phía sau đuôi xe để tạo điểm tựa cho người lái
Phần đuôi vuốt dẹt, gọn gàng về sau với cặp đèn tròn tương tự, nhưng cũng sử dụng bóng LED hiện đại hơn
Đặc biệt, hệ thống 4 cổ pô mạ crôm cũng là chi tiết tạo điểm nhấn trên Honda CB500SF Super Four 2026, đồng thời gợi nhớ đến đàn anh CB400 Super Four
Dù vậy, Honda CB500SF Super Four 2026 không sử dụng kiểu đồng hồ hiển thị dạng tròn đậm chất cổ điển như đàn anh. Thay vào đó, trong bối cảnh người dùng vốn ưa chuộng kiểu hiển thị trực quan và các kết nối với thiết bị di động cá nhân… Honda trang bị cho CB500SF Super Four 2026 màn hình TFT 5 inch hiển thị sinh động các thông tin cũng như thông số vận hành của xe
Honda CB500SF Super Four 2026 động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì, dung tích 502cc. Động cơ này cho công suất tối đa lên tới 71,8 mã lực tại vòng tua máy 11.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 47,1 Nm ở 10.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp. Đáng chú ý, mẫu xe này còn được tích hợp công nghệ ly hợp điện tử Honda E-Clutch cho phép sang số mà không cần bóp côn. Tính năng này kết hợp với các chế độ lái (Sport, Standard, Rain) giúp xe vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình, giao thông khác nhau
Với khối động cơ lớn, Honda CB500SF Super Four 2026 sở hữu trọng lượng không tải ở mức 188 kg. Các số đo dài, rộng, cao của mẫu xe này tương ứng 2.103 x 775 x 1.083 (mm), chiều dài cơ sở 1,412mm. Chiều cao ghế ngồi 795mm sẽ giúp mẫu xe này phù hợp với vóc dáng của người dùng châu Á. Hệ thống treo trước của CB500SF dạng phuộc ống lồng hành trình ngược của KYB, trong khi phuộc monoshock sau chỉnh được tải trọng
Cả hai bánh đều được trang bị bộ mâm đúc đa chấu, kích thước 17 inh, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và bộ phanh đĩa đôi với heo Nissin 4 piston trên bánh trước, trong khi phía sau dùng phanh đĩa đơn 1 piston
Sự xuất hiện của Honda CB500SF Super Four 2026 cung cấp thêm lựa chọn mới cho khách hàng Việt Nam. Mẫu xe này không chỉ mang đến một làn gió mới với phong cách hoài cổ kết hợp công nghệ hiện đại mà còn phù hợp với nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một chiếc naked-bike vừa có tính biểu tượng, vừa hiện đại để đi lại hàng ngày cũng như đồng hành trong các chuyến hành trình dài
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