Honda CB500SF Super Four 2026 đầu tiên về Việt Nam, giá từ 285 triệu đồng

CB500SF Super Four 2026 thực chất đã được Honda trình làng lần đầu tiên tại Triển lãm CIMA Motor 2025 (China International Motorcycle Trade Exhibition) diễn ra tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vào tháng 9.2025. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Honda cùng đối tác tại Trung Quốc chỉ "nhá hàng" chứ chưa chính thức mở bán mẫu xe này dù rất được khách hàng quan tâm, chờ đợi. Phải đến tháng 3.2026, Honda CB500SF Super Four 2026 mới chính thức "lên kệ". Trung Quốc là thị trường đầu tiên mở bán mẫu xe này. Dù vậy, sức hút của Hodna CB500SF Super Four 2026 nhanh chóng lan sang các quốc gia khác trên thế giới, nhất là giới đam mê mô tô phân khối lớn