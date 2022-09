Honda LEAD ‘Made in Thailand’ giá 37 triệu đồng, có khác LEAD Việt Nam?

Không chỉ sản xuất tại Việt Nam, tại thị trường Đông Nam Á mẫu xe tay ga Honda LEAD 125 còn có phiên bản lắp ráp tại Thái Lan. Đây là dòng xe tay ga sở hữu phong cách thiết kế thời trang, nhiều tính năng tiện ích... hướng đến nhóm khách hàng nữ giới, cần một chiếc xe tay ga để đi lại hàng ngày.

So với Honda LEAD 125 mới nhất được Honda Việt Nam trình làng vào cuối năm ngoái, phiên bản Honda LEAD 125 "Made in Thailand" bắt đầu mở bán từ đầu quý 2 năm nay. Sản xuất tại Thái Lan, mẫu xe tay ga Honda LEAD 125 có kiểu dáng thiết kế, động cơ... tương tự LEAD 125 lắp ráp tại Việt Nam.

Cụ thể, Honda LEAD 125 "Made in Thailand" sử dụng động cơ eSP+ SOHC, 4 van dung tích 124cc, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch đi kèm hộp số tự động và dẫn động bằng dây đai. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 10,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 10.7 Nm tại 5.000 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 1,9 lít/100km tương tự phiên bản sản xuất tại Việt Nam.

Cụm đèn pha trên Honda Lead 125 được làm mới, trong khi phần yếm xe tích hợp đèn định vị, xi-nhan tạo dáng hình chữ V tương tự Lead đang bán tại Việt Nam. Phiên bản 2021 được thiết kế khoang chứa đồ kiểu U-Box dung tích 37 lít bố trí dưới yên xe, tích hợp cổng sạc dự phòng. Nắp bình nhiên liệu bố trí phía trước, dễ dàng đóng/mở để tiếp nhiên liệu.





Vẫn sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.844 x 680 x 1.130 (mm), chiều dài cơ sở 1.273 mm như LEAD 125 Việt Nam, tuy nhiên khoảng sáng gầm trên Honda LEAD 125 "Made in Thailand" lên tới 140 mm, trọng lượng 114 kg, cao hơn LEAD 125 Việt Nam 1 mm và nặng hơn 1kg.

Cả Honda Lead 125 sản xuất tại Việt Nam và Thái Lan đều trang bị hệ thống treo gồm cặp phuộc ống lồng phía trước và lò xo trụ giảm chấn thuỷ lực ở phía sau. Bánh trước sử dụng lốp 90/90-12, trong khi bánh sau dùng mâm 10 inch kết hợp lốp 100/90-10.

Không có nhiều khác biệt về thiết kế so với phiên bản tại Việt Nam, Honda LEAD 125 "Made in Thailand" với 2 phiên bản, giá bán từ 58.500 - 59.200 baht, tương đương 37,2 - 37,7 triệu đồng. Trong khi đó, Honda Lead 125 sản xuất tại Việt Nam có tới 3 phiên bản, giá bán từ 39,07 - 42,3 triệu đồng. Hiện tại, ở Việt Nam chưa có đại lý nào nhập khẩu, phân phối phiên bản Honda LEAD 125 "Made in Thailand".