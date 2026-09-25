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    XeThị trường

    Honda 'nhá hàng' mô tô cổ điển 250 phân khối đậm chất chơi, hướng tới giới trẻ

    Hoàng Cường
    Hoàng Cường

    Sở hữu phong cách cổ điển, kết hợp thiết kế của dòng CB với những đặc điểm của dòng xe scrambler, mẫu concept mang tên Honda CB250SS vừa xuất hiện, được xem là bản xem trước của mẫu mô tô 250 phân khối hoàn toàn mới sẽ được Honda tung ra thị trường trong năm tới.

    Đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các mẫu xe Trung Quốc, mới đây Honda từ thu hút sự chú ý của giới mộ điệu mô tô trên thế giới khi ra mắt toàn cầu mẫu concept mang tên Honda CB250SS tại Triển lãm xe máy quốc tế Trung Quốc 2026 đang diễn ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

    Chiếc xe này sở hữu phong cách tân cổ điển, kết hợp thiết kế kinh điển của dòng CB với những đặc điểm của dòng xe scrambler. Dù mới ở dạng xe ý tưởng, Honda đã định hướng phát triển và sẽ tung phiên bản thương mại Honda CB250SS ra thị trường Trung Quốc vào mùa xuân năm 2027.

    Honda 'nhá hàng' mô tô cổ điển 250 phân khối đậm chất chơi, hướng đến giới trẻ - Ảnh 1.

    Mẫu concept mang tên Honda CB250SS vừa được Honda trình làng tại Trung Quốc

    Ảnh: HONDA

    CB250SS Concept được Honda phát triển theo hướng hoàn toàn khác biệt so với những mẫu naked bike 250 phân khối thuần chất thể thao trước đây. Xe kết hợp các đường nét đặc trưng của dòng CB với phong cách scrambler, tạo diện mạo vừa cổ điển pha chút phong cách bụi bặm, đậm chất chơi. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tròn, phía trước có lưới bảo vệ. Bên trên được bố trí một kính chắn gió nhỏ gợi liên tưởng đến bảng số của những mẫu xe scrambler.

    Mẫu xe ý tưởng CB250SS Concept xuất hiện tại Trung Quốc sở hữu vẻ ngoài nổi bật với bình xăng sơn trắng, trang trí các đường nét màu đỏ cùng logo CB. Trong khi đó, yên xe màu nâu dạng tạo dáng với các đường gân nổi góp phần tạo cảm giác hoài cổ. Ở phía dưới, Honda trang bị ốp bảo vệ động cơ và bộ mâm lốp cỡ lớn thường thấy trên các mẫu xe theo phong cách scrambler.

    Xe sử dụng phuộc ống lồng trước và giảm xóc đơn phía sau dạng monoshock. Cách bố trí này giúp CB250SS Concept mang dáng vẻ hiện đại hơn, thay vì quá thiên về phong cách mô tô cổ điển thuần túy.

    Honda 'nhá hàng' mô tô cổ điển 250 phân khối đậm chất chơi, hướng đến giới trẻ - Ảnh 2.

    Honda CB250SS Concept trang bị động cơ xi-lanh đơn 250cc, làm mát bằng chất lỏng

    Ảnh: HONDA

    Mẫu xe Honda CB250SS Concept được trang bị động cơ xi-lanh đơn 250cc, làm mát bằng chất lỏng. Tuy nhiên, Honda vẫn chưa công bố công suất tối đa và mô-men xoắn cực đại. Dù vậy, theo truyền thông Trung Quốc, động cơ 249cc làm mát bằng dung dịch trên CB250SS có nền tảng tương tự động cơ đang được sử dụng trên CB250R và Rebel 250 tại thị trường Nhật Bản.

    Đáng chú ý, Honda không định vị CB250SS như một mẫu mô tô chuyên chạy địa hình. Thay vào đó, đây là mẫu street scrambler, hướng đến khả năng vận hành trên đường phố. Cách tiếp cận này giúp chiếc xe phù hợp với nhóm khách hàng muốn một mẫu mô tô có ngoại hình khác biệt nhưng vẫn sử dụng chủ yếu cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

    Một điểm đáng chú ý trong cách Honda xây dựng CB250SS là khả năng cá nhân hóa. Tên gọi "SS" được Honda giải thích theo hai ý nghĩa "Style" và "Story", hàm ý người sở hữu có thể tạo dựng phong cách và câu chuyện riêng với chiếc xe. Honda cũng dự kiến cung cấp thêm nhiều phụ kiện cho phiên bản thương mại. Đây là hướng phát triển khá phù hợp với nhóm khách hàng trẻ vốn quan tâm nhiều hơn đến phong cách, thiết kế và khả năng biến chiếc xe thành dấu ấn cá nhân.

    Honda 'nhá hàng' mô tô cổ điển 250 phân khối đậm chất chơi, hướng đến giới trẻ - Ảnh 3.

    Phiên bản thương mại của CB250SS dự kiến bán tại Trung Quốc từ mùa xuân 2027

    Ảnh: HONDA

    Trên bản concept, Honda trang bị bảng đồng hồ TFT dạng tròn kết nối RoadSync thế hệ 2 và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận toàn bộ các trang bị này có được giữ nguyên trên phiên bản thương mại hay không.

    Honda đã lên kế hoạch đưa CB250SS vào sản xuất. Theo thông tin được công bố, phiên bản thương mại dự kiến bán tại Trung Quốc từ mùa xuân 2027. Việc mẫu xe có được phân phối tại các thị trường khác hay không, hiện chưa được Honda xác nhận.

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